Son Mühür / Yağmur Daştan - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, Son Mühür TV’de Gündem Özel programının canlı yayın konuğu oldu. 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan MHP Konak İlçe Kongresi öncesi süreç hakkında bilgiler veren Başkan Yeniçırak, İzmir’in kalbi Konak’taki çalışmaları da tek tek değerlendirdi. Konak’taki altyapı ve imar çalışmalarını eleştiren MHP’li Yeniçırak, en büyük hayalinin ise ilçenin bir turizm kenti olması olduğunu ifade etti. Yeniçırak, “Monaco değil, Konak konuşulmalı” mesajı verdi.

“Kenti çalıştık, sorunları biliyoruz”

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in takdirleriyle tek liste olarak kongre çalışmalarını yürüttüklerinin altını çizerek açıklamalarına başlayan Yeniçırak, “En büyük heyecanımız birlik ve beraberlik çatısı altında bir kongre gerçekleştirecek olmak. Daha önce Konak’ta belediye meclis üyesi olarak çalıştım. Sonrasında ise MHP İlçe Başkanı oldum. Bir yeni dönem daha birlikte yol yürüyerek inşallah görevimize devam edeceğiz. Daha dinamik ve daha yeni bir kadroyla kentimiz ve partimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkımıza daha çok kendimizi tanıtıp kalplere dokunacağız. MHP’de her zaman bu şekilde çalışıyoruz ve her zaman alanlardayız. Kentimize hakimiz, sorunları biliyoruz. Kenti çalışmış bir ilçe başkanı olarak tüm sorunları A’dan Z’ye biliyoruz. Bu noktada hem yerel hem de genel seçimler için ciddi bir hazırlık sürecine gireceğiz. Halkın içinde, esnafla yan yana olmayı seviyoruz. Sorunların çözüm noktasında olmaktan mutlu oluyoruz. Kenti çalıştık, bu kenti hak ettiği yere getirme sevdasındayız. Genel seçimlerde de yerel seçimlerde de vatandaşımız bunun sonuçlarını görecek” dedi.

“111 mahallemizin neredeyse 80’inde imar sorunu var”

“Konak’ın röntgenine baktığımızda ilçenin kentleşemediğini görüyoruz” sözleriyle devam eden Yeniçırak, “İlçemizin en büyük sorunu imar. 111 mahallemizin neredeyse 80’inde imar sorunumuz var. İmar problemlerinin kağıt üzerinde değil somut şekilde çözülmesi gerekiyor. 20 yılı aşkın süredir yönetimler imar planları yapıldığını söylüyor, peki bunu insanlar hissediyor mu? Çarpık kentleşme hepimizin gözünün önünde. Basmane ve çevresindeki Kadifekale bölgesindeki yapılaşma, tarihi alanlarımız ortada. Kentin kimliğinin yok olduğunu gözümüzle canlı canlı izliyoruz. Ve bu kenti 20 yıldan beri aynı siyasi parti yönetiyor. Kente ne verdikleri ne kattıkları ortada. Kente değer verme konusunda sınıfta kaldılar. 111 mahallemizde 180 bin civarında meskenimiz var. Bunun tamamının yenilenmesi, 100 binin ise acilen yıkılıp yenisinin yapılması lazım. Deprem yaşanıyor, korkuyoruz. Kentte böylesi bir deprem yaşansa çok ciddi sorunlar yaşayacağız. Her dönem biri çıkıp ‘Ben bu sorunu çözeceğim’ diyerek vatandaşı ikna etmekte ama hayata geçirmeyip bahaneler üretip topu taca atmakta” ifadelerini kullandı.

“Konak’a turist gelse ülke kazanır”

Konak’ın turizm kenti olması gerektiğini söyleyen Yeniçırak, “Kentin ne yazık ki tarihi dokusunu koruyan bir çalışma yapılmamış. Her bir çalışma yapıldığında ya da her yeni olay gündeme getirildiğinde top merkezi hükümete atılmış. Bugün Konak’ı yöneten irade de gücünü merkezi hükümetten alıyor. Yerel yönetimler kamunun bir parçasıdır. Siz kendinizi bu halkadan çıkarırsanız başaramazsınız. Hizmet odaklı çalışırsanız başarırsınız. Kamudan hep kendilerini soyutlamışlar ve bunun olumsuz sonuçları vatandaşa yansımış. Çevre kirliliğinin en büyük sebebi yerel yönetim. Altyapısızlıktan, yetersiz hizmetten kaynaklanan sorunlar nedeniyle bunları yaşamışız. Tarihi alanlarımız yok olmuş. Ticari koridor alanlarımız yok. En büyük sorunlarımızdan biri otopark. Kemeraltı’nda ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Akşam saatlerinde Kemeraltı’nda gezemiyoruz. Konak çekim merkezi olsa, Konak’a yılda 10 milyon turist gelse… Konak’ta bu dokuları korusa… Ciddi anlamda ülkeye katkı sağlanır. Projelerin bu yönde geliştirilmesi lazım. Ucuz, basit projelerle olmaz. Ciddi ve ulusal projelerle bunu çözebilirsiniz. 10 milyon belki uçuk gelebilir; 5 milyon insan yıl içinde bu kentte konaklamış olsa ekonomik olarak sorunlar çözülür. Kent yenilenir, güzelleşir” dedi.

“Proje hazırladık ve sunduk fakat ciddiye alınmadık”

“Buraya gelecek turiste tanıtacağımız bir kimliğimiz var mı? Agora’yı, Kadifekale’yi görebiliyor muyuz?” sorusuyla devam eden Yeniçırak, “Deniz kirliliğinin sebepleri de ortada. Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp bir şeyler söyledi ama kirliliğin en büyük nedeni altyapı. Konak Mersinli’de aktarma merkezi var. O merkez Meles Çayı üzerine kurulmuş. Kokunun en çok olduğu yer Halkapınar’da ve bu tesis o alana 100 metre uzaklıkta. Çöp aktarırken çıkan bütün pislikler bu dere üzerinden Körfez’e gidiyor. 40 yıldır birikimin kente verdiği zarar ortada. Alsancak’tan turist geldiğinde ve bu görüntüyü gördüğünde bir daha bu kente gelir mi? Ya da Adnan Menderes Havalimanı’ndan bir turist kent merkezine geldiğinde ve çevredeki o dokuyu gördüğünde bir daha buraya gelir mi? Gecekondu bölgesiyle ilgili bir sene önce önerge verdik. O alanlara turist sokabilmek ve bölgenin refah düzeyi yukarıya çıksın diye bir proje hazırladık ve sunduk. Fakat ciddiye alınmadık. Brezilya’da gecekondu mahallelerini gezmek için yılda en az 2 buçuk milyon turist gidiyor. Bunu kentimize de yapabiliriz. Bahane üretmeye gerek yok. Önergelerimizi kentin ihtiyacına göre hazırlıyoruz. Belki belediye başkanı bu kente bir şey yapmak istiyor ama ekipteki problemler nedeniyle çalışamıyor. Bu sefer bütün sorunları kentli çekmeye başlıyor. Benim en büyük hayalim Konak’ın turizm kenti olması. Bugün New York gibi Konak neden anılmasın? Monaco’dan bahsetmek yerine neden Konak’tan bahsedilmesin? Neden biz bu durumdayız. Ben istiyorum ki Monaco değil, Konak konuşulsun” ifadelerini kullandı.

“Belediye başkanları toplanıp neyi konuşuyorsunuz?”

Konak’ta uzun süredir tartışmalara neden olan Çankaya Katlı Otoparkı için de Başkan Yeniçırak, şunları söyledi: “Binanın sağlıksız olduğu defalarca gündeme getirildi. Burada belki 2019’dan beri sorun var. Yıl şimdi 2026… Bundan 6 ay öncesine kadar sağlıksız yapının içinde kiracılarınız var bir de ortağınız var. Bu insanların can sağlığını yıllarca hiçe sayıp sağlıksız olduğunu iddia ettiğiniz alanı yıllarca bu şekilde devam ettirdiniz. Büyükşehir Belediye başkanısınız, burada bir sorun var ve oy aldığınız kitle bu alanı kullanıyor. Böyle bir problem var, hizmet noktasında neredesin? Altyapı hazırla, alan oluştur ve sorunu çöz. Bugün Konak’ta 12 ila 13 bin esnafımız var. Sen sorunu çözmeyip ‘Binayı kapatacağım’ diyorsun. Sen esnafın yanında mısın? Kullandığın alan Kemeraltı’nın içindeydi. Kentin hiçbir alanını güncellemediğin için ulaşım problemin de var… Otoparkı da kapatıyorsun. Sonra da işi merkezi hükümete bağlayıp esnafı üzecek şekilde saçma sapan diyaloglara giriyorsun. Bunun sebebi sensin başkan. Sadece Cemil Bey de değil… Bu kenti 25 yıldır yöneten siyasi yönetim. …Cemil, Ahmet, Mehmet, Mustafa… İşin temelinde CHP. Onlar da CHP’li belediye başkanları. Vizyon sahibi, hayal güçleri geniş olması lazım ama maalesef hiçbiri böyle çalışmadı. Bir önceki geçmiştekini kötülüyor. Belediye başkanları toplanıp neyi konuşuyorsunuz? Bana il başkanım ‘Ahmet, Konak’ta meclis üyeleri ne yaptı?’ diye soruyor. Her hafta ben bilgi veriyorum ve bundan çok memnunum. Bir adım öne gitmek için çalışıyorum. Kemeraltı bugün öldü, esnaf ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Oradaki esnafı sıkıştırıyor ve sıkıntı yaşıyorsunuz. Alana çıkmıyor, masa başında oturuyorsunuz.”

“Buca Metrosu’nun olmayacağı Onat Tünelleri’nden belliydi”

Son olarak “Onat Tünelleri 9 yıldan beri yapılmaya çalışılıyor. Sıkıntı ne? 2 buçuk kilometre” hatırlatması yapan Yeniçırak, “9 yıldan beri siz ne yapıyorsunuz? Her sorduğumda 1 metre gittik, 3 metre geldik… Bu sorunun kaynağı merkezi hükümet mi yerel yönetim mi? Bugün metro çalışması yapıyorsunuz. Üçkuyular’da 20 yılda metroyu bitiremediler. Bir kente ciddi yatırım yaparsan artısı olur. Bu şekilde düşünmezseniz yatırım yapacak ekonomi de bulamazsınız. İller Bankası’ndan para geliyor, borçları çıkarıyoruz. O gelirin üzerine artı gelir elde edecek bir proje yaratmıyor, beş yıl zamanımızı dolduruyoruz. Seçime beş kala ‘Merkezi yönetim bize bunu yaptı’ diyoruz. Ben meclis üyesi olduğumdan bu yana Konak’ın geliri 20 kat artmış. Merkezi hükümet destek vermese siz bunu artırabilir misiniz? Bunu kente nasıl yansıtıyorsunuz? Bir yere altyapı götürmek için yapılaşmaya geçiyorsunuz ama esnafı yok ediyorsunuz. İhaleyi verdim, oldu diyemezsiniz. Bu işin denetçisi sizsiniz, işin başında duracaksınız. Her gün orada bir insanınız olacak. Metro için alan açıyor, ‘Yanlış açtım’ diyorsunuz. ‘Yok yüklenici firma yok ihale süreci’ diyorsunuz. Buca Metrosu’nun olmayacağı Onat Tünelleri’nden belliydi. Çünkü ciddi anlamda alana hakim ekiple çalışmıyorsunuz” diye konuştu.