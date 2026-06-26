Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de yaz akşamlarını açık havada, yıldızların altında film izleyerek geçirmek isteyenler için beklenen haber geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek, bu yaz Tarihi Havagazı Fabrikası’nda tekrar bir sinemaseverlerle buluşuyor.

Pazartesi akşamları, haftanın yorgunluğunu atmak ve dünya sinemasının beğeni toplayan eserlerine göz atmak isteyenler için Havagazı’nda saat 21.00’de ışıklar kararıyor.

Gösterimlerin en iyi yanı, yalnızca perdeye odaklanmakla kalmayıp filmin sonunda yönetmenlerle ve akademisyenlerle bir araya gelerek izlediklerimiz üzerine doyasıya sohbet edebilmek. Özellikle Emine Yıldırım ve Markus Berger ile yapılacak söyleşiler, izleyiciyle doğrudan etkileşime geçilecek.

Persepolis (29 Haziran)

Programın ilk filmi olan Persepolis, Marjane Satrapi’nin kendi hayatından yola çıkarak kaleme aldığı otobiyografik romandan uyarlandı.

Hem hüzünlü hem de bir o kadar büyüleyici bir büyüme hikayesi. Yakın zamanda hayatını kaybeden Satrapi’yi anmak için anlamlı bir başlangıç olacak.

Sırat (6 Temmuz)

Elektronik müzik ve rave kültürü denildiğinde akla gelen özgür ruhlu ve gizemli atmosferi bir baba-kız arayışıyla birleştiren Sırat, festivallerin dikkat çekenlerinden. Yönetmenliğini Oliver Laxe’nin yaptığı film, izleyicinin merak duygusunu canlı tutuyor.

Gündüz Apollon Gece Athena (13 Temmuz)

Side Antik Kenti’nin o büyüleyici atmosferinde geçen bu film, Türk sinemasının son dönemdeki en dikkat çeken yapımlarından biri.

Yönetmen Emine Yıldırım ile filmin mitolojik ve mizahi anlatımını konuşacağımız gösterim sonrası söyleşiyi kaçırmayın.

The Christophers (20 Temmuz)

Steven Soderbergh imzalı filmde Ian McKellen gibi bir dev başrolde. Bir ressamın mirası üzerinden sanat dünyasındaki hırsı, açgözlülüğü ve aile içi karmaşayı oldukça zekice bir mizahla izleyeceğiz.

Cennetin Doğusu (27 Temmuz)

Sinema tarihine altın harflerle yazılmış bir klasik. John Steinbeck’in eserinden beyaz perdeye uyarlanan bu film, özellikle James Dean’in oyunculuğuyla gençlik sancılarını ve kimlik arayışını iliklerinize kadar hissettirecek.

Küçük Amélie (3 Ağustos)

Çocukluk algısının o saf ama yer yer kırılgan yapısını animasyona döken Küçük Amélie, sadece çocuklara değil, içindeki çocuğu koruyan herkese hitap ediyor. Gösterim sonrası, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Markus Berger’in katılımıyla gerçekleşecek söyleşi, animasyon sinemasına meraklı olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat.

Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş (10 Ağustos)

Jim Jarmusch tarzını bilenler, bu filmde neyle karşılaşacağını az çok tahmin edebilir. Cate Blanchett’tan Adam Driver’a kadar yıldızlar geçidi kadrosuyla aile olmanın o zor, bazen yorucu ama her zaman komik hallerini Jarmusch’un kendine has gözlemiyle izleyeceğiz.

Julia (17 Ağustos)

1930’ların atmosferinde, iki yakın arkadaşın (Lillian ve Julia) Nazi direnişi içindeki sınavını anlatan gerçek bir klasik. Sadakat, cesaret ve fedakarlık üzerine oldukça etkileyici bir yapım.

Ada (24 Ağustos)

Kanarya Adaları’nın o güneşli sahilinde, tenis hocalığı yaparak günlerini geçiren Tom’un hayatı, otele gelen yeni bir aileyle bambaşka bir hal alıyor. Sıradan gibi başlayan ama altından gerilim ve suç öğeleri çıkan bir dram.

Manevi Değer (31 Ağustos)

Yaz sezonunu, pek çok festivalden ödülle dönen Manevi Değer ile kapatıyoruz. Uzun süredir görüşmeyen iki kardeşin, babalarıyla olan hesaplaşmalarını anlatan bu film, duygusal bir finale hazırlık gibi.