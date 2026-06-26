İzmir'in Konak ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 354 Sokak'ta yer alan 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Metin G.'ye (66) ait ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Durumu fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

Cansız bedeni itfaiye ekipleri buldu

Söndürme çalışmalarının ardından daireye giren ekipler, içeride bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme uzmanları yanan evde detaylı inceleme yaptı.

Kesin kimlik DNA testiyle belirlenecek

İncelemelerin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği, yapılacak DNA testinin ardından kesinleşecek. Emniyet güçleri yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.