İzmir'in Konak ilçesi, gece yarısı sessizliğini boğan bir kavga ve ardından gelen dehşet anlarına sahne oldu. Akrabalar arasında çıkan tartışma büyüdü, bıçaklar çekildi. Tam 9 yerinden bıçaklanan 42 yaşındaki Zeki İ. şu an yaşam savaşı veriyor. Olayın en acı tesadüfü ise ağır yaralanan adamın, sedyeyle götürüldüğü hastanenin aslında kendi mesai arkadaşlarıyla dolu olmasıydı.

Akraba ziyareti dehşetle bitti

Olay, Güney Mahallesi 1143 Sokak’taki bir evde yaşandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Zeki İ., iddiaya göre amcasının oğlu R.İ. ve yanındaki kadın arkadaşı D.P. ile bir araya geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma başladı odada. Sesler yükseldi, öfke büyüdü. Sözlü atışma saniyeler içinde yerini fiziki şiddete bıraktı. Gözü dönen şüpheliler, Zeki İ.’yi acımasızca defalarca bıçakladı.

Şüpheliler ise olayın ardından arkalarına bakmadan kaçtı.

Kendi çalıştığı hastanede yaşam savaşı veriyor

Sokaktaki sessizliği evden yükselen çığlıklar ve gürültüler bozdu. Komşuların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi kanlar içindeki oturma odasında yaptı.

Zeki İ. hemen ambulansa alındı. Sirenler bu kez onun için çalıyordu. Garip bir kader örgüsüyle, ağır yaralı adam her gün temizliğini yaptığı, koridorlarını arşınladığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesai arkadaşları bu kez onu kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Durumu kritik. Hemen ameliyata alınan talihsiz işçinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Polis her yerde onları arıyor

Asayiş şube ekipleri cinayet girişiminin ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri evde titiz bir çalışma yürütürken, kaçan amca oğlu R.İ. ve arkadaşı D.P.'nin izi sürülüyor. Çevredeki güvenlik kameraları mercek altında.



