Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Boğazlıyan İlçe Başkanı Celalettin Yarol, Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya paylaşımları tartışma yarattı

Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Altıntaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda MHP ve AK Parti üyelerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Altıntaş, paylaşımlarında, “AKP’lileri ve MHP’lileri gördükçe deistlere, ateistlere daha çok saygı duyuyorum”, “Bahçeli bu ülkede en büyük fitne kaynağıdır” ve “Günümüz MHP’lileri vatansever değildir, çıkarcılardır. Babam da olsa fark etmez” ifadelerini kullandı.

Yarol: “Toplumda kin ve nefret eken söylemlere sessiz kalmayacağız”

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Celalettin Yarol, Altıntaş’ın paylaşımlarını ağır hakaret ve tahrik içerikli olarak nitelendirerek yasal haklarını kullanmak üzere suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Yarol, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bizler, devletine ve milletine bağlı Ülkücüler olarak fitne ve nifak tohumlarına asla sessiz kalmayız. Kim olursa olsun, Türk milliyetçiliğini hedef alan ve topluma kin ile nefret eken her sözün karşısında durmak boynumuzun borcudur.

Zafer Partisi’nin söylem ve tavırları, artık vatan ve millet yerine menfaat ve kargaşayı ön plana çıkardığını göstermektedir. Yüce Türk adaletinin, bu tahrik ve hakaret içeren söylemlere gereken cevabı vereceğine inanıyoruz. Biz susmayacağız, dimdik durmaya devam edeceğiz.”