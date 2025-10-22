Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin 82. ili olabileceği yönündeki açıklaması, siyasi çevrelerde sert tepkilere yol açtı. Bahçeli’nin sözlerine karşılık, KKTC’deki ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) resmi bir açıklama yayımlayarak eleştirilerini dile getirdi.

CTP: Eşit siyasi temsil talebine saldırı

CTP’den yapılan açıklamada, Bahçeli’nin ifadelerinin Kıbrıs Türk halkının iradesine ve uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğu vurgulandı. Partinin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’den bir siyasi liderin Kuzey Kıbrıs’ı ‘82. il’ olarak nitelendirmesi, Kıbrıs Türkü’nün eşit siyasi özne olma talebine ve yıllardır süren özerklik mücadelesine açık bir müdahaledir. Halkımızın kendi kaderini tayin hakkını değersizleştiren herhangi bir söylem kabul edilemez.”

MHP’den cevap: Türk Ordusu ve Kıbrıs meselesi

CTP’nin açıklamasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Yalçın, Türkiye’nin Kıbrıs müdahalesinin tarihsel önemine işaret ederek, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerini Rum ve Yunan baskısından korumak için oradaydı; siyasi oyunlar veya uluslararası yardım beklentileri için değil” ifadelerini kullandı.

Yalçın, açıklamasında ayrıca, Kıbrıs Türklüğünün egemenlik ve onurunun korunmasının Türkiye’nin ulusal çıkarları açısından kritik olduğunu belirtti. Atatürk’ün “Türkiye’nin güney sınırlarının güvenliği Kıbrıs’tan geçer” sözünü hatırlatarak, bu mesajın günümüzde de geçerli olduğunu vurguladı.

Bahçeli’nin seçim sonrası sözleri

Bahçeli, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini takiben yaptığı açıklamada, seçimlerin düşük katılımla gerçekleştiğini ve bu sonuçların Kıbrıs Türk halkının temsilini yansıtmadığını savundu. MHP lideri, KKTC parlamentosunun acilen toplanarak federasyon planını reddetmesi ve Türkiye’ye katılma kararını ilan etmesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli ayrıca, Türkiye’nin ulusal bütünlüğü açısından KKTC’nin statüsünün kritik bir konu olduğunu ifade ederek, siyasi iradenin bu doğrultuda hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.