Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, belediye meclisinde yaptığı değerlendirmelerde, belediye yönetiminin muhalefetin sunduğu önergelere yanıt vermediğini savundu. Şahin, Belediye Başkanı’nın kendilerini makamına davet ettiğini, burada önergelere yanıt verileceğinin söylendiğini ancak daha sonra yanıtların mecliste verileceğinin ifade edilmesine rağmen bugüne kadar herhangi bir cevap alınamadığını dile getirdi.

“Aktepe-Emrez İzmir’in en büyük kentsel dönüşüm alanı”

Aktepe-Emrez bölgesinin İzmir’in en büyük kentsel dönüşüm alanlarından biri olduğunu vurgulayan Şahin, bölgede 10 binin üzerinde konutun dönüşmesinin planlandığını söyledi. Alanda iki etap bulunduğunu hatırlatan Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin ilk etabı ihalesiz şekilde verdiğini, bu duruma itiraz ettiklerini, ikinci etabın ise ihale yoluyla verildiğini belirtti.

İhaleyle verilen ikinci etapta inşaatın devam ettiğini aktaran Şahin, ihalesiz verilen ilk etapta ise çalışmaların tamamen durduğunu ifade etti.

“15 yıldır konuşuluyor, somut adım yok”

Şahin, Aktepe-Emrez’de yalnızca etaplar üzerinden değil, mevcut yerleşim alanlarının tamamını kapsayan bir kentsel dönüşüm planlamasının yapılması gerektiğini söyledi. Bu konunun yaklaşık 15 yıldır gündemde olduğunu belirten Şahin, bugüne kadar somut bir ilerleme sağlanamadığını dile getirdi.

MHP Grubu olarak çözüm önerilerini de paylaştıklarını ifade eden Şahin, “İmar planları yapılsın, vatandaş kendi dönüşümünü kendisi gerçekleştirsin” çağrısında bulundu.

“Hazine fazlalıkları bahane ediliyor”

Kentsel dönüşümün önündeki engel olarak hazine fazlalıklarının gösterildiğini kaydeden Şahin, bunun imar planlarının yapılmasına engel olmadığını savundu. Büyükşehir Belediyesi’nin istemesi halinde planları yapabileceğini ifade eden Şahin, bu noktada Gaziemir Belediyesi’nin de yeterli gayret göstermediğini söyledi.

Sarnıç için revizyon plan vurgusu

Şahin, Sarnıç bölgesinde de önemli sorunlar bulunduğunu belirterek, revizyon imar planlarının bir an önce hazırlanması gerektiğini dile getirdi. Bölgede ciddi bir yeşil alan sorunu olduğunu aktaran Şahin, bu konunun da uzun süredir çözüm beklediğini ifade etti.

“Vaatlerle seçildi, ekonomi gerekçesi kabul edilemez”

Gaziemir’in sorunlarını her meclis toplantısında gündeme getirdiklerini ve Belediye Başkanı’nın seçim döneminde verdiği vaatleri sorguladıklarını belirten Şahin, Başkan’ın mevcut ekonomik koşulları gerekçe göstererek bazı vaatlerden vazgeçtiğini söyledi.

Şahin, “Ekonomik durum gerekçe gösterilerek ‘Vaatleri yaptım ama vazgeçtim’ denilemez. Bu vaatlerle seçime girildi ve başkan olundu” ifadelerini kullandı.

“Muhalefet görevimizi sürdüreceğiz”

Çalışmaların yavaş ilerlemediğini, neredeyse hiç ilerlemediğini savunan Şahin, MHP olarak denetim görevlerini yerine getirdiklerini vurguladı. Gaziemirlilerin kendilerini muhalefet olarak gördüğünü belirten Şahin, “Halkın sesi olmaya ve sorunları dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.