Son Mühür/ Osman Günden - Narlıdere Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirdiği ve 11 Ekim 2023’te yaşamını yitiren Dr. Ergün Demir’in adını taşıyan park hizmete açıldı. Çatalkaya ve Narlı Mahallelerini birbirinden ayıran Çilek Sokak’ta yer alan parkın açılışı yoğun katılımla yapıldı.

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Fahri Yüce Ayhan, Dr. Ergün Demir’in eşi Dr. Seher Demir, il ve ilçe protokolü ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda oluşturulan parkta çalı türü bitkiler, süs bitkileri, erik, zeytin ve çınar ağaçları yer aldı.

“Kıymetli bir hekim ve mücadele insanıydı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dr. Ergün Demir’i İzmir Tabip Odası’ndan yakından tanıdığını belirterek, Demir’in hekimliğe bakışı, toplumcu duruşu, adalet ve eşitliğe bağlılığıyla her zaman örnek bir isim olduğunu ifade etti.

Tugay, Dr. Ergün Demir’in halkın sağlık hakkı için yürüttüğü mücadelenin İzmir’in kent hafızasında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, parkla birlikte Demir’in değerlerini yaşatan kalıcı bir mekân oluşturulduğunu söyledi. Bu alanın, Demir’in mücadelesini ve bıraktığı izleri geleceğe taşıyacağını vurguladı.

Başkan Uzun: “Hak ve emek odaklı bir yaşam sürdü”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Dr. Ergün Demir’in hayatı boyunca halk sağlığının korunması ve sağlık emekçilerinin hakları için mücadele ettiğini ifade etti. Demir’in hak ve emek odaklı bakış açısının kendileri için yol gösterici olduğunu belirten Uzun, parkın bu mücadelenin simgesi olacağını dile getirdi. Uzun ayrıca, parkın yapım sürecine destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Bu park onun mücadelesinin simgesi olacak”

Dr. Ergün Demir’in eşi Dr. Seher Demir, hayat arkadaşının acısının hâlâ taze olduğunu belirterek, parkın eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinin simgesi olacağını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür etti. BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ise Dr. Ergün Demir ile aynı mücadele hattında yürüdüklerini ifade ederek, Demir’in sağlığı her zaman halktan yana ele aldığını vurguladı.

“Bizim için bir kutup yıldızıydı”

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Fahri Yüce Ayhan, Dr. Ergün Demir’in kendileri için yol gösterici bir isim olduğunu belirtti. Demir’in adını yaşatmak amacıyla her yıl “Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adalet Basın Ödülü” düzenlediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından, İzmir Tabip Odası tarafından Dr. Ergün Demir’in adının yaşatılmasına katkı sunulması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’a plaket takdim edildi.

Dr. Ergün Demir kimdir?

1964 yılında Elazığ’da doğan Dr. Ergün Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek yaşamı boyunca sağlık hizmetlerinin zor koşullarda sunulduğu bölgelerde görev yaptı.

Van SSK Hastanesi, İzmir Altındağ SSK Dispanseri ve Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev alan Demir, 2002–2011 yılları arasında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanlığı görevini yürüttü. Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve halkın ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetlerine erişimi için mücadele etti.

İzmir Tabip Odası üyesi olan Dr. Ergün Demir, sağlık politikaları üzerine yaptığı çalışmalarla da tanındı. 11 Ekim 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.