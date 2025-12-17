Son Mühür/Merve Turan- Konak Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurula Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı temsilen İZBB Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Komisyon Başkanı Banu Gençkan katıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Başkanı Orhan Kiper, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Karaburun Kent Konseyi Başkanı Mustafa Özer, Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Nevzat Demir ile çok sayıda sivil toplum temsilcisi yer aldı.

Faaliyet filmleri izletildi, plaketler takdim edildi

Demokrasi, dayanışma, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Konak Kent Konseyi’nin 22’nci olağan genel kurulunda, açılış konuşmaları öncesinde Konak Belediyesi ile Konak Kent Konseyi’nin faaliyetlerini içeren filmler izletildi.

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, konseye sağlanan destekler nedeniyle Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür plaketi sundu. Başkan Mutlu da 2022-2025 döneminde görev yapan yürütme kurulu üyelerine katkıları dolayısıyla plaket verdi.

Divan Başkanlığına Aslan Başboğa seçildi

Genel kurulda divan başkanlığı görevine Kızıltepe Kent Konseyi Başkanı Aslan Başboğa getirildi. Divan üyeliklerini ise Millet Mahallesi Muhtarı Şener Doğan ile Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi’nden Gülsen Özkan üstlendi.

Başkanlıkta güven tazelendi

Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarların katılımıyla yapılan seçimlerde Konak Kent Konseyi Başkanlığı’na Hamit Mumcu oybirliğiyle yeniden seçildi. Seçimlerin ardından yeni dönem yürütme kurulu da belirlendi.

Yeni yürütme kurulu belirlendi

Yeni dönemde Konak Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na; Tarkan Eladağ (CHP Konak İlçe Temsilcisi), Yasemin Sağlam (Ege ODTÜ Mezunları Derneği), Tülin Osmanoğulları (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu), Nilüfer Yıldız (Türkiye İşçi Partisi İzmir Temsilcisi), Gazi Akkel (Kordon İşadamları Derneği), Gülenay Suna (Barbaros Mahallesi Muhtarı) ve Ömer Can Seyman (İzmir Barosu) seçildi.

“Birlikte yürünecek yolun uzun olduğu” vurgulandı

Genel kurulun sonunda, katılım ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edilirken, Konak Kent Konseyi’nin önümüzdeki dönemde de ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Toplantıda, birlikte yürünecek sürecin uzun ve kapsayıcı olduğu mesajı öne çıktı.