Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kiraz İlçe Başkanı Mehmet Orhan, ilçedeki okullarda yaşandığı iddia edilen su sıkıntısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan sıkıntının ilçedeki ana su borusu hattında çıkan bir sorun olduğunu ve gün içinde kısa sürede çözüldüğünü söyleyen İlçe Başkanı Orhan, Kiraz’ın geçtiğimiz dönemde hizmet anlamında eksik bırakıldığını ileri sürerek; bu dönemde de o eksiklikleri gidermek için mücadele ettiklerini söyledi.

“Sadece Kiraz’ın sorunu değil”

“Bir günlük bir patlak vardı; İZSU yaklaşık 7 saatlik mesainin ardından söz konusu hattaki sorunları çözdü” sözleriyle yaşananları anlatan Orhan, “Karşı taraf sanırım yanlış yönlendirilmiş, ‘Okullarda su yok’ denildi. Halbuki o gün okullarda değil, bütün Kiraz’da su yoktu. Akşamüzeri sorun çözülünce bütün ilçeye su verildi. Şu anda herhangi bir sorunumuz yok. Sorunlarımızın çoğu çözüldü. Suyu ele alacak olursak bu sadece Kiraz’ın değil genel anlamda kuraklığın bütün ilçelere verdiği bir etki. Onun sıkıntısını tabii biz de yaşıyoruz. İzmir’de de İstanbul’da da bazı sorunlar yaşanıyor. İlçemizde su kuyuları açılmaya devam ediliyor. Bu dönem Kiraz için planlanan yaklaşık 28 sondaj kuyusu var. Hatta bunun 5 ila 6 tanesi de yapıldı” dedi.

“Geçen dönem altyapı hiç yapılmamış”

Kiraz’da CHP belediyeciliği vurgusu da yapan Orhan, şunları söyledi: “Kiraz’da uzun süre AK Parti iktidarı vardı. O dönemde özellikle üretim yolları ile ilgili çok fazla yatırım yapılmamış. Altyapı da hiç yapılmamıştı. Belki 20 senedir asbestli içme suyu boruları kullanılıyordu. İZSU’nun yeni yatırımı ile halkımız artık temiz içme suyunu kullanacak. O nedenle aslında çok büyük bir avantaj elde ediyoruz. Altyapıya yapılan hizmet görünmüyor fakat geriye dönük olarak sağlık açısından büyük bir yatırım. Yollarımızla ilgili bazı sorunlarımız var; onu da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte en kısa sürede gidereceğiz. Kiraz’da 15 seneden beri hiçbir şey yapılmamış. Köy yollarında, üretim yollarında hiçbir adım atılmamış. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum da mevcut. Bizim de bu anlamda sorunlarımız var ama çözmek için mücadele ediyoruz.”