İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümü hekimlerinden Uzm. Dr. Humayun Kakar, İsviçre Zürih Üniversitesi Hastanesi bünyesinde yürütülen ve uluslararası alanda yüksek saygınlığa sahip iki yıllık Kalp Yetersizliği İleri Uzmanlık Eğitim Programı’nı başarıyla tamamladı.

Dünyanın farklı ülkelerinden programa katılan 60 hekim arasından ikinci olan Kakar, akademik ve klinik performansıyla ödüle layık görüldü. Programın tamamlanmasının ardından, Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Kalp Yetersizliği Derneği tarafından resmi olarak “Kalp Yetersizliği Uzmanı” unvanını almaya hak kazandı.

“Bu bilgi ve deneyimi hastalarım için kullanacağım”

Elde ettiği başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Uzm. Dr. Humayun Kakar, Zürih Üniversitesi’nde bu eğitimi almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Programı dereceyle tamamlamanın ayrıca gurur verici olduğunu ifade eden Kakar, Avrupa düzeyinde onaylanan bu unvanın mesleki yolculuğunda önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Kakar, edindiği bilgi ve deneyimi Türkiye’de ve görev yaptığı hastanede hastalarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla kullanacağını vurguladı.

Bilim tarihine yön veren bir merkezde eğitim

Zürih Üniversitesi, bilim ve tıp tarihinde önemli bir yere sahip köklü kurumlar arasında yer alıyor. Modern kardiyolojinin gelişiminde kritik rol oynayan merkez, girişimsel kardiyolojinin temel uygulamalarından birinin ilk kez gerçekleştirildiği hastanelerden biri olarak biliniyor.

Uzm. Dr. Humayun Kakar’ın eğitim aldığı bu merkez, günümüzde de kardiyoloji alanındaki öncü çalışmalarıyla uluslararası düzeyde referans kabul ediliyor.