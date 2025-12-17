Son Mühür/ Beste Temel - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın, İzmir’de Cumhur İttifakı’na mensup belediyeler Aliağa ve Menemen için sarf ettiği “oraları alacağız, sizi de göndereceğiz” sözlerine yanıt gecikmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Menemen Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Dilaver Kişili, CHP’li Günay’ın açıklamalarını eleştirdi.

“Hizmet üretemeyenlerin skor hesabı yapması komik”

Dilaver Kişili, yaptığı yazılı açıklamada Cumhur İttifakı belediyelerinin yalnızca ürettikleri projeler ve hizmetlerle gündeme geldiğini vurguladı. Kişili, kendi partisi içinde yaşanan sorunları yönetemeyenlerin, hizmet üretmeden sayı ve skor hesabı yapmasının gerçeklikten uzak olduğunu ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana işçi, sendika, ulaşım ve temizlik gibi temel hizmetlerde sorunlar yaşayan CHP’li belediyelerin başka ilçeler üzerinden siyaset yapmasını eleştiren Kişili, İzmir’de örnek gösterilen belediyelerin hizmetlerinin ortada olduğunu belirtti.

“Menemen ve Aliağa’da hayalden öteye geçemezsiniz”

Güzelbahçe’nin İzmir’in butik ilçelerinden biri olduğunu belirten Kişili, Cumhur İttifakı belediyelerinin Türkiye genelinde örnek gösterilen projelere imza attığını kaydetti. Kişili, “Sayın Günay Menemen’e gelip yapılan hizmetleri yerinde görebilir. Cumhur İttifakı belediyelerinin ortaya koyduğu hizmetlerin zekâtı bile onlara fazla gelir. Siz çıktığınız yolda hedefe ulaşamaz, Menemen’de ve Aliağa’da ancak hayal kurarsınız” ifadelerini kullandı.

“Takdiri Güzelbahçe seçmenine bırakıyorum”

Kişili, Mustafa Günay’ın şahsına yönelik sözlerine de yanıt vererek Anadolu’da anlatılan bir hikâyeye atıfta bulundu. Hikâyenin kalan kısmının Güzelbahçe seçmeninin takdirine bırakılması gerektiğini ifade eden Kişili, siyasi değerlendirmesini bu sözlerle tamamladı.