Son Mühür- AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim anlayışını ve son dönemdeki harcamalarını sert bir dille eleştirdi. Şehir Tiyatroları’ndan çevre yatırımlarına kadar pek çok alanda "yanıltıcı bilgi" ve "israf" vurgusu yapan Yıldız, İzmir’in mali bir uçuruma sürüklendiğini savundu.

Şehir Tiyatroları’nda "özerklik" maskesi altında tek adam yönetimi

İzmir Şehir Tiyatroları’nın kuruluş sürecinde AK Parti grubunun tam destek verdiğini hatırlatan Hakan Yıldız, mevcut yönetim modelinin bir "garabete" dönüştüğünü ifade etti. Geçmiş dönemdeki özerk ve sanatçı ağırlıklı yapının lağvedildiğini savunan Yıldız, "Sözde başkana bağlı bir kurul üzerinden Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü’ye sınırsız bir inisiyatif alanı açıldı. Eskiden eserleri sanatçılardan oluşan üst kurul belirlerdi, şimdi sistem tamamen kişisel tercihlere dayalı yönetiliyor. Emekten bahsedenler, sınavla alınan 32 personelin üzerine 20 kişiyi sınavsız alıp, sonra da kendi iradeleriyle işçi çıkarıyorlar" dedi.

"Bir oyuna 4 milyon TL harcanırken belediye başkanı yanıltılıyor"

Şehir Tiyatroları’ndaki prodüksiyon maliyetlerine dikkat çeken Yıldız, çarpıcı rakamlar paylaştı. Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın "dekoru park bahçelerde ucuza yaptık" dediğini ancak gerçeğin farklı olduğunu belirten Yıldız, "Yazılı soru önergeme verilen cevapla gerçek ortaya çıktı; Ankara merkezli bir firmaya 3 milyon 100 bin TL dekor ödemesi yapılmış. Yönetmen ve yardımcıları için harcananlarla birlikte tek bir oyunun maliyeti 4 milyon TL’yi bulmuş. 52 kadrolu sanatçımız varken dışarıdan ihaleyle ünlü sanatçı getirilmesini kabul edemiyoruz. Geçmişte 3 yılda 12 oyuna harcanan para, şimdi tek bir oyuna veriliyor" ifadelerini kullandı.

Maaş uçurumu: "Genel sanat yönetmeni genel sekreterden fazla alıyor"

Hakan Yıldız, kurum içindeki maaş dengesizliğini de eleştirerek şu verileri paylaştı: "Bir önceki genel sanat yönetmeni Yücel Erten 36 bin TL maaş alırken, mevcut yönetici Levent Üzümcü bugün aylık 265 bin TL maaş alıyor. Bu rakam belediyenin genel sekreterinden bile fazla. Kendi sanatçın dururken dışarıdan getirilen isimlere bu denli yüksek paralar ödenmesi, işçinin alın terinden kısmak demektir."

Körfez kirliliği ve bakanlık kredisi tartışması

İzmir Körfezi’ndeki kirlilik ve temizlik çalışmaları üzerinden süren tartışmalara da değinen Yıldız, "Kirleten temizler" ilkesini hatırlattı. Bakanlığın İzmir’e destek vermediği iddialarını yalanlayan Yıldız, "Geçen hafta 3 milyar liralık yağmur suyu ayrıştırma projesinin temeli atıldı. Bu parayı Bakanlık verdi. Cemil Bey çıkıp 'engelleniyoruz' diyor ama törende yanındaki krediyi kimin verdiğini unutuyor. Körfezin kirlenmesini durduracak olan bu ayrıştırma projesidir ve buna desteği merkezi hükümet sağlamıştır" şeklinde konuştu.

İzmir’in borç yükü 1 milyar doları aştı

Belediyenin mali tablosunun alarm verdiğini belirten Yıldız, borç miktarındaki devasa artışa dikkat çekti: "Cemil Tugay, Tunç Soyer’den belediyeyi 600 milyon dolar borçla devraldı. Bugün bu miktar 1 milyar 100 milyon dolara ulaşmış durumda. İzmir, tarihinin en borçlu dönemini yaşıyor. Personel sayısı 35 bine ulaştı, bu sürdürülebilir bir sayı değil. Karşıyaka Belediyesi döneminde borçlarını yapılandırmadığı için o belediyeyi de borç içinde bıraktı. Eğer bu acil reformlar yapılmazsa, Cemil Tugay görev süresinin sonunda 'tarihin en borçlu başkanı' olarak anılacak ben şimdiden ilan edeyim" diye konuştu.