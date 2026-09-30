MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, parti kongreleri kapsamında yürütülen saha çalışmaları kapsamında Ödemiş’te temaslarda bulundu. Osmanağaoğlu’nun ilk durağı, 2022 yılında Diyarbakır’da gerçekleştirilen Eren Abluka-18 operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen’in Türkmen Mahallesi’nde yaşayan ailesi oldu.

Şehidin annesiyle görüşen Osmanağaoğlu, ailenin taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından ilçedeki meslek odaları ve kooperatiflerle de görüşmeler gerçekleştirdi.

“Talepleri Meclis’te takip ediyoruz”

Ödemiş’teki temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Osmanağaoğlu, TBMM çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte parti kongreleri dolayısıyla saha ziyaretlerine yoğunluk verdiklerini belirtti.

Küçük Menderes ve Bakırçay havzalarındaki ilçelerde vatandaşlarla buluşarak bölgenin ihtiyaç ve taleplerini dinlediklerini aktaran Osmanağaoğlu, "Cumhur İttifakı ortağı olarak çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizde huzurun ve dirliğin tesisi, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda sahadayız. Bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

“Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır”

Şehit ailelerinin ziyaretlerine öncelik verdiklerini belirten Osmanağaoğlu, "Şehitlerimiz Türk milletinin emanetidir ve milletimizin başının üstünde yeri vardır. Bundan sonraki süreçte de her şehit ailemiz başımızın tacıdır, onların yanında olmak adına gayretimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.