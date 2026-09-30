Son Mühür - İzmir’de 30 Eylül Çarşamba günü itibarıyla hava durumu sertleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre kent genelinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

12 ilçede fırtına alarmı

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi, yüksek kesimlerde ise hamle hızının yer yer 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Potansiyel tehlike anlamına gelen sarı kod uyarısı; Aliağa, Bergama, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kınık, Menemen, Narlıdere ve Urla ilçeleri için verildi.

Rüzgarın özellikle Çeşme, Foça, Karaburun, Urla, Güzelbahçe, Narlıdere ve Çiğli gibi kıyı şeridindeki ilçelerde daha sert hissedileceği bildirildi. Fırtına nedeniyle çatı uçması, tabela kopması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklerin yanı sıra deniz ve karayolu ulaşımında da aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Gök gürültülü sağanak kentin geneline yayılacak

Fırtınanın yanı sıra kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış da etkisini hissettirecek. Yağışlı havanın İzmir merkezinin yanı sıra Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Dikili, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire ilçelerinde daha yoğun ve etkili olması öngörülüyor.

Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek

Yağışlı ve fırtınalı sistemle birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir bir düşüş yaşanacak. Kent merkezinde 30 Eylül Çarşamba günü en yüksek 26 derece olan sıcaklığın; 1 ve 2 Ekim tarihlerinde 25 dereceye, 3 Ekim Cumartesi günü ise 24 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının ise hafta sonuna doğru 14 derece seviyelerine kadar inmesi bekleniyor.

İzmir ilçeleri hava durumu 30 Eylül 2026

Aliağa: Rüzgarlı, en yüksek 25°C.

Balçova: Rüzgarlı, en yüksek 26°C.

Bayındır: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 27°C.

Bayraklı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 26°C.

Bergama: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 24°C.

Beydağ: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 27°C.

Bornova: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 26°C.

Buca: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 25°C.

Çeşme: Rüzgarlı, en yüksek 25°C.

Çiğli: Rüzgarlı, en yüksek 27°C.

Dikili: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 25°C.

Foça: Rüzgarlı, en yüksek 25°C.

Gaziemir: Rüzgarlı, en yüksek 26°C.

Güzelbahçe: Rüzgarlı, en yüksek 26°C.

Karabağlar: Rüzgarlı, en yüksek 27°C.

Karaburun: Rüzgarlı, en yüksek 23°C.

Karşıyaka: Rüzgarlı, en yüksek 26°C.

Kemalpaşa: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 24°C.

Kınık: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 25°C.

Kiraz: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 27°C.

Menderes: Rüzgarlı, en yüksek 27°C.

Menemen: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 24°C.

Narlıdere: Rüzgarlı, en yüksek 26°C.

Ödemiş: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 27°C.

Seferihisar: Rüzgarlı, en yüksek 27°C.

Selçuk: Rüzgarlı, en yüksek 26°C.

Tire: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Torbalı: Rüzgarlı, en yüksek 26°C.

Urla: Rüzgarlı, en yüksek 25°C.