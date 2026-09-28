Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan saatlik tahminlere göre, kentte hava sıcaklığının akşam saatlerinde 20 dereceye, gece ise 19 derece seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Gün içerisinde beklenen yağışların özellikle kentin doğu ve iç kesimlerinde kuvvetli olacağı belirtildi.

6 ilçede gök gürültülü sağanak bekleniyor

Öğle saatlerinden itibaren Bayındır, Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkisini artıracağı bildirildi. Yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı bu ilçelerde yaşayan vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Kuzey ve kuzeydoğudan fırtına esecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir’in de yer aldığı bölgenin kuzey kesimlerinde fırtına beklendiğini duyurdu. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde etkili olacağı açıklandı. Fırtına nedeniyle özellikle açık alanlarda, kıyı şeridinde ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Deniz tahmin raporlarında ise Kuzey Ege’de fırtına, Güney Ege’de ise fırtınamsı rüzgarın etkili olacağı kaydedildi.

İzmir ilçeleri hava durumu 28 Eylül 2026

Aliağa: 26°C, çok bulutlu

Balçova: 26°C, çok bulutlu

Bayındır: 26°C, gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayraklı: 26°C, çok bulutlu

Bergama: 26°C, çok bulutlu

Beydağ: 25°C, gök gürültülü sağanak yağışlı

Bornova: 26°C, çok bulutlu

Buca: 25°C, çok bulutlu

Çeşme: 25°C, çok bulutlu

Çiğli: 26°C, çok bulutlu

Dikili: 25°C, çok bulutlu

Foça: 26°C, çok bulutlu

Gaziemir: 25°C, çok bulutlu

Güzelbahçe: 24°C, çok bulutlu

Karabağlar: 24°C, çok bulutlu

Karaburun: 25°C, çok bulutlu

Karşıyaka: 26°C, çok bulutlu

Kemalpaşa: 24°C, gök gürültülü sağanak yağışlı

Kınık: 27°C, çok bulutlu

Kiraz: 25°C, gök gürültülü sağanak yağışlı

Menderes: 26°C, çok bulutlu

Menemen: 26°C, çok bulutlu

Narlıdere: 24°C, çok bulutlu

Ödemiş: 25°C, gök gürültülü sağanak yağışlı

Seferihisar: 24°C, çok bulutlu

Selçuk: 25°C, çok bulutlu

Tire: 28°C, gök gürültülü sağanak yağışlı

Torbalı: 25°C, çok bulutlu

Urla: 23°C, çok bulutlu