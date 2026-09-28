Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan saatlik tahminlere göre, kentte hava sıcaklığının akşam saatlerinde 20 dereceye, gece ise 19 derece seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Gün içerisinde beklenen yağışların özellikle kentin doğu ve iç kesimlerinde kuvvetli olacağı belirtildi.
6 ilçede gök gürültülü sağanak bekleniyor
Öğle saatlerinden itibaren Bayındır, Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkisini artıracağı bildirildi. Yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı bu ilçelerde yaşayan vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
Kuzey ve kuzeydoğudan fırtına esecek
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir’in de yer aldığı bölgenin kuzey kesimlerinde fırtına beklendiğini duyurdu. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde etkili olacağı açıklandı. Fırtına nedeniyle özellikle açık alanlarda, kıyı şeridinde ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Deniz tahmin raporlarında ise Kuzey Ege’de fırtına, Güney Ege’de ise fırtınamsı rüzgarın etkili olacağı kaydedildi.
İzmir ilçeleri hava durumu 28 Eylül 2026
Aliağa: 26°C, çok bulutlu
Balçova: 26°C, çok bulutlu
Bayındır: 26°C, gök gürültülü sağanak yağışlı
Bayraklı: 26°C, çok bulutlu
Bergama: 26°C, çok bulutlu
Beydağ: 25°C, gök gürültülü sağanak yağışlı
Bornova: 26°C, çok bulutlu
Buca: 25°C, çok bulutlu
Çeşme: 25°C, çok bulutlu
Çiğli: 26°C, çok bulutlu
Dikili: 25°C, çok bulutlu
Foça: 26°C, çok bulutlu
Gaziemir: 25°C, çok bulutlu
Güzelbahçe: 24°C, çok bulutlu
Karabağlar: 24°C, çok bulutlu
Karaburun: 25°C, çok bulutlu
Karşıyaka: 26°C, çok bulutlu
Kemalpaşa: 24°C, gök gürültülü sağanak yağışlı
Kınık: 27°C, çok bulutlu
Kiraz: 25°C, gök gürültülü sağanak yağışlı
Menderes: 26°C, çok bulutlu
Menemen: 26°C, çok bulutlu
Narlıdere: 24°C, çok bulutlu
Ödemiş: 25°C, gök gürültülü sağanak yağışlı
Seferihisar: 24°C, çok bulutlu
Selçuk: 25°C, çok bulutlu
Tire: 28°C, gök gürültülü sağanak yağışlı
Torbalı: 25°C, çok bulutlu
Urla: 23°C, çok bulutlu