İzmir’in Ödemiş ilçesinde direksiyon hakimiyetlerini kaybeden iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında 6 yaşında bir çocuk da bulunurken, kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Ödemiş-Kiraz kara yolunun Ertuğrul Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zeynep B. yönetimindeki 35 AL 3812 plakalı otomobil ile Dursun K. idaresindeki 35 DAK 948 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada otomobil sürücüsü Zeynep B. ile araçlarda bulunan Gülay G. (44), Fatma A. (74), Hazal K. (6), Ayşe K. (37) ve Fatma A. (46) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.