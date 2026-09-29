Son Mühür / İzmir’in Ödemiş Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarla, mesken, iş yeri, zeytinlik ve zeytin bahçesi niteliğindeki 62 taşınmazı satışa sunduğunu duyurdu. Satışa çıkarılan gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli ise 220 milyon 500 bin TL olarak hesaplandı.

En yüksek bedel Horzum’daki tarlada

Satış ihaleleri, 12 Ekim 2026 ile 16 Ekim 2026 tarihleri arasında, Ödemiş Belediye Hizmet Binası’nda yer alan Encümen Salonu’nda gerçekleşecek. Satışa sunulan gayrimenkuller arasında Atatürk Mahallesi’ndeki milyonluk meskenler, Bozdağ ve Balabanlı’daki geniş tarlalar ile Horzum Mahallesi’nde yer alan ve 13 milyon 500 bin TL muhammen bedelle en yüksek değere sahip olan tarla dikkat çekiyor.

İhalenin şartları da belli oldu

İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar ve firmalar, gerekli başvuru evraklarını taşınmazın ihale edileceği gün saat 12.00’ye kadar Ödemiş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecek. Muhammen bedellerinin yüzde 3'ü oranında belirlenen geçici teminat bedellerinin de yine son başvuru saatinden önce ödenmiş olması şartı aranıyor.

İşte, listede yer alan taşınmazlar:

Adagüme (Konaklı) - Tarla (105/10): 2.000.000 TL

Atatürk(Zafer) - Mesken (Z kat D:2): 6.500.000 TL

Bademli - İşyeri: 1.750.000 TL

Balabanlı - Tarla (115/12): 5.500.000 TL

Balabanlı - Tarla (106/8): 4.500.000 TL

Bayezitler - Tarla: 3.200.000 TL

Bozdağ - Tarla (177/12): 4.500.000 TL

Bozdağ - Tarla (172/10): 1.000.000 TL

Derebebekler - Tarla (140/1): 3.000.000 TL

Derebebekler - Tarla (129/6): 4.500.000 TL

Dolaylar - Zeytin Bahçesi: 2.000.000 TL

Ortaköy - Tarla (139/7): 1.650.000 TL

Ertuğrul - Tarla (114/10): 4.000.000 TL

Balabanlı - Tarla (142/5): 1.000.000 TL

Balabanlı - Tarla (121/11): 1.000.000 TL

Atatürk(Zafer) - Mesken (1. kat D:4): 7.500.000 TL

Bozdağ - Tarla (177/9): 3.000.000 TL

Bozdağ - Tarla (177/5): 4.000.000 TL

Horzum - Tarla (164/2): 4.500.000 TL

Kurucuova - Tarla (137/17): 1.000.000 TL

Işık - Tarla: 3.500.000 TL

Karakova - Tarla (138/3): 1.200.000 TL

Kaymakçı - İncir Bahçesi: 3.000.000 TL

Balabanlı - Tarla (122/9): 700.000 TL

Kızılcaavlu - Tarla: 1.850.000 TL

Köseler - Tarla (220/1): 5.500.000 TL

Kurucuova - Tarla (154/1): 4.000.000 TL

Bozdağ - Tarla (198/1): 3.000.000 TL

Derebebekler - Tarla (138/1): 1.200.000 TL

Ertuğrul - Tarla (120/18): 4.000.000 TL

Balabanlı - Tarla (126/1): 1.500.000 TL

Atatürk(Zafer) - Mesken (2. kat D:6): 7.500.000 TL

Kurucuova - Tarla (117/10): 7.000.000 TL

Köseler - Tarla (211/6): 6.000.000 TL

Kutlubeyler - Zeytinlik: 1.800.000 TL

Ortaköy - Tarla (139/9): 1.900.000 TL

Yusufdere - Tarla ve Zeytinlik: 2.500.000 TL

Bozdağ - Tarla (198/2): 1.500.000 TL

Derebebekler - Tarla (142/2): 2.250.000 TL

Derebebekler - Tarla (143/1): 4.000.000 TL

Atatürk(Zafer) - Mesken (1. kat D:2): 8.000.000 TL

Artıcak - Tarla: 900.000 TL

Halkapınar (Günlüce) - Tarla: 4.000.000 TL

Karakova - Tarla (122/4): 4.000.000 TL

Bozdağ - Tarla (193/2): 1.000.000 TL

Kurucuova - Tarla (104/4): 2.000.000 TL

Balabanlı - Tarla (139/7): 2.200.000 TL

Işık - Zeytinlik: 8.500.000 TL

Kızılca - Tarla: 1.650.000 TL

Adagide (Ovakent) - Tarla: 1.500.000 TL

Adagüme (Konaklı) - Tarla (120/12): 1.000.000 TL

Balabanlı - Tarla (167/7): 9.000.000 TL

Derebebekler - Tarla (144/1): 3.500.000 TL

Balabanlı - Tarla (118/4): 1.000.000 TL

Adagüme (Konaklı) - Tarla (104/9): 2.500.000 TL

Adagüme (Konaklı) - Tarla (128/24): 1.000.000 TL

Balabanlı - Tarla (136/7): 5.000.000 TL

Balabanlı - Tarla (104/3): 1.100.000 TL

Atatürk(Zafer) - Mesken (3. kat D:8): 10.000.000 TL

Ertuğrul - Tarla (123/22): 5.000.000 TL

Bozdağ - Tarla (177/13): 4.200.000 TL

Horzum - Tarla (165/2): 13.500.000 TL