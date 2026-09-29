Son Mühür / İzmir’in Ödemiş Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarla, mesken, iş yeri, zeytinlik ve zeytin bahçesi niteliğindeki 62 taşınmazı satışa sunduğunu duyurdu. Satışa çıkarılan gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli ise 220 milyon 500 bin TL olarak hesaplandı.
En yüksek bedel Horzum’daki tarlada
Satış ihaleleri, 12 Ekim 2026 ile 16 Ekim 2026 tarihleri arasında, Ödemiş Belediye Hizmet Binası’nda yer alan Encümen Salonu’nda gerçekleşecek. Satışa sunulan gayrimenkuller arasında Atatürk Mahallesi’ndeki milyonluk meskenler, Bozdağ ve Balabanlı’daki geniş tarlalar ile Horzum Mahallesi’nde yer alan ve 13 milyon 500 bin TL muhammen bedelle en yüksek değere sahip olan tarla dikkat çekiyor.
İhalenin şartları da belli oldu
İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar ve firmalar, gerekli başvuru evraklarını taşınmazın ihale edileceği gün saat 12.00’ye kadar Ödemiş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecek. Muhammen bedellerinin yüzde 3'ü oranında belirlenen geçici teminat bedellerinin de yine son başvuru saatinden önce ödenmiş olması şartı aranıyor.
İşte, listede yer alan taşınmazlar:
Adagüme (Konaklı) - Tarla (105/10): 2.000.000 TL
Atatürk(Zafer) - Mesken (Z kat D:2): 6.500.000 TL
Bademli - İşyeri: 1.750.000 TL
Balabanlı - Tarla (115/12): 5.500.000 TL
Balabanlı - Tarla (106/8): 4.500.000 TL
Bayezitler - Tarla: 3.200.000 TL
Bozdağ - Tarla (177/12): 4.500.000 TL
Bozdağ - Tarla (172/10): 1.000.000 TL
Derebebekler - Tarla (140/1): 3.000.000 TL
Derebebekler - Tarla (129/6): 4.500.000 TL
Dolaylar - Zeytin Bahçesi: 2.000.000 TL
Ortaköy - Tarla (139/7): 1.650.000 TL
Ertuğrul - Tarla (114/10): 4.000.000 TL
Balabanlı - Tarla (142/5): 1.000.000 TL
Balabanlı - Tarla (121/11): 1.000.000 TL
Atatürk(Zafer) - Mesken (1. kat D:4): 7.500.000 TL
Bozdağ - Tarla (177/9): 3.000.000 TL
Bozdağ - Tarla (177/5): 4.000.000 TL
Horzum - Tarla (164/2): 4.500.000 TL
Kurucuova - Tarla (137/17): 1.000.000 TL
Işık - Tarla: 3.500.000 TL
Karakova - Tarla (138/3): 1.200.000 TL
Kaymakçı - İncir Bahçesi: 3.000.000 TL
Balabanlı - Tarla (122/9): 700.000 TL
Kızılcaavlu - Tarla: 1.850.000 TL
Köseler - Tarla (220/1): 5.500.000 TL
Kurucuova - Tarla (154/1): 4.000.000 TL
Bozdağ - Tarla (198/1): 3.000.000 TL
Derebebekler - Tarla (138/1): 1.200.000 TL
Ertuğrul - Tarla (120/18): 4.000.000 TL
Balabanlı - Tarla (126/1): 1.500.000 TL
Atatürk(Zafer) - Mesken (2. kat D:6): 7.500.000 TL
Kurucuova - Tarla (117/10): 7.000.000 TL
Köseler - Tarla (211/6): 6.000.000 TL
Kutlubeyler - Zeytinlik: 1.800.000 TL
Ortaköy - Tarla (139/9): 1.900.000 TL
Yusufdere - Tarla ve Zeytinlik: 2.500.000 TL
Bozdağ - Tarla (198/2): 1.500.000 TL
Derebebekler - Tarla (142/2): 2.250.000 TL
Derebebekler - Tarla (143/1): 4.000.000 TL
Atatürk(Zafer) - Mesken (1. kat D:2): 8.000.000 TL
Artıcak - Tarla: 900.000 TL
Halkapınar (Günlüce) - Tarla: 4.000.000 TL
Karakova - Tarla (122/4): 4.000.000 TL
Bozdağ - Tarla (193/2): 1.000.000 TL
Kurucuova - Tarla (104/4): 2.000.000 TL
Balabanlı - Tarla (139/7): 2.200.000 TL
Işık - Zeytinlik: 8.500.000 TL
Kızılca - Tarla: 1.650.000 TL
Adagide (Ovakent) - Tarla: 1.500.000 TL
Adagüme (Konaklı) - Tarla (120/12): 1.000.000 TL
Balabanlı - Tarla (167/7): 9.000.000 TL
Derebebekler - Tarla (144/1): 3.500.000 TL
Balabanlı - Tarla (118/4): 1.000.000 TL
Adagüme (Konaklı) - Tarla (104/9): 2.500.000 TL
Adagüme (Konaklı) - Tarla (128/24): 1.000.000 TL
Balabanlı - Tarla (136/7): 5.000.000 TL
Balabanlı - Tarla (104/3): 1.100.000 TL
Atatürk(Zafer) - Mesken (3. kat D:8): 10.000.000 TL
Ertuğrul - Tarla (123/22): 5.000.000 TL
Bozdağ - Tarla (177/13): 4.200.000 TL
Horzum - Tarla (165/2): 13.500.000 TL