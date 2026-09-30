İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tugay, toplantıda kentin öncelikli ulaşım ihtiyaçlarının değerlendirildiğini belirtti.

Görüşmede İkinci Çevre Yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İZBAN ve metro projeleri gündeme geldi. Tugay, söz konusu başlıkların ortak bir yaklaşım ve iş birliği çerçevesinde ele alındığını aktardı.

“İzmir’in öncelikli ulaşım konularını değerlendirdik”

Tugay, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda Bakan Uraloğlu’na İzmir’e yönelik yaklaşımı nedeniyle teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik.

Görüşmemizde İzmir’imizin öncelikli ulaşım konularını; İkinci Çevre Yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İZBAN ve metro projelerini ortak bir yaklaşım ve iş birliği çerçevesinde değerlendirdik.

Sayın Bakanımıza İzmir’imize gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşım için teşekkür ediyorum.”

Külliye ziyareti ardından peş peşe temaslar

Görüşme, Tugay’ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gerçekleşti. Tugay aynı zamanda eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de görüşmüştü. Uraloğlu ile yapılan görüşmenin ise İzmir’in ulaşım yatırımlarına ilişkin temaslarını sürdürmesi açısından da önemli olduğu belirtildi.