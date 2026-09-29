Son Mühür - Kentte gece ve sabahın ilk saatlerinde 14,1°C ile 17,2°C arasında seyreden sıcaklıkların, gün ortasında başlaması beklenen yağışla birlikte düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, sağanak yağışın etkili olacağı 18 ilçeyi şöyle sıraladı: Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Menemen ve Narlıdere.

Denizcilere ve kıyı şeridindekilere uyarı

Meteoroloji yetkilileri, Ege Bölgesi geneli için fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu. Rüzgar hızının 7 kuvvete (saatte yaklaşık 60 km) ulaşacağı, Ege Denizi'nde ise dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar çıkabileceği bildirildi. Yağış anında denizdeki görüş mesafesinin orta seviyeye düşeceği belirtilerek, olumsuz hava koşullarına karşı denizcilerin ve kıyı şeridindeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İzmir ilçelerinde son durum 29 Eylül 2026

Aliağa: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 25°C.

Balçova: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 25°C.

Bayındır: Çok bulutlu, en yüksek 26°C.

Bayraklı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 24°C.

Bergama: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 23°C.

Beydağ: Çok bulutlu, en yüksek 26°C.

Bornova: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 25°C.

Buca: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 24°C.

Çeşme: Çok bulutlu, en yüksek 24°C.

Çiğli: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 24°C.

Dikili: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 24°C.

Foça: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 25°C.

Gaziemir: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 24°C.

Güzelbahçe: Çok bulutlu, en yüksek 25°C.

Karabağlar: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 24°C.

Karaburun: Çok bulutlu, en yüksek 23°C.

Karşıyaka: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 25°C.

Kemalpaşa: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 23°C.

Kınık: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 23°C.

Kiraz: Çok bulutlu, en yüksek 26°C.

Menderes: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 25°C.

Menemen: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 23°C.

Narlıdere: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 24°C.

Ödemiş: Çok bulutlu, en yüksek 26°C.

Seferihisar: Çok bulutlu, en yüksek 25°C.

Selçuk: Çok bulutlu, en yüksek 25°C.

Tire: Çok bulutlu, en yüksek 29°C.

Torbalı: Çok bulutlu, en yüksek 25°C.

Urla: Çok bulutlu, en yüksek 23°C.