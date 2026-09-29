Son Mühür- YENİ Parti’de 1. Olağan Kurultay sürecine ilişkin kongre maratonu İzmir’de tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Buca dışındaki 29 ilçede tamamlanan ön seçimlerde 23 mevcut ilçe başkanı güven tazeleyerek görevini sürdürürken, 6 ilçede ise yönetimin değişmesiyle yeni isimler görevi devraldı. Ön seçim maratonunun geride kalmasıyla birlikte ilçe başkan adayları belirlendi ve gözler netleşen ilçe kongre takvimine çevrildi.

İlçe kongreleri 3 Ekim'de başlıyor

Açıklanan resmi takvime göre, YENİ Parti İzmir İlçe Başkanlıkları kongre maratonu 3 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Üç güne yayılan ilçe kongre programı şu şekilde işleyecek:

• 3 Ekim Cumartesi: Aliağa, Balçova, Bayraklı, Dikili, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Konak, Menderes ve Selçuk ilçelerinde kongreler gerçekleştirilecek.

• 4 Ekim Pazar: Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Güzelbahçe, Karşıyaka, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde delegeler sandık başına gidecek.

• 5 Ekim Pazartesi: Foça İlçe Kongresi ile süreç devam edecek.

• 6 Ekim Salı: Ödemiş İlçe Kongresi ile ilçe başkanlıkları seçim maratonu tamamlanacak.

İşte kongre saatleri detayları;

İl Başkanlığı seçimi ve kongre süreci

İlçe kongrelerinin başarıyla tamamlanmasının ardından süreç İzmir İl Başkanlığı düzeyine taşınacak. YENİ Partili üyeler, 18 Ekim’de İzmir İl Başkanını belirlemek üzere kurulacak sandıklarda oylarını kullanacak. Seçilen İl Başkanı’nın ardından ise 25 Ekim’de delegelerin katılımıyla YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı Kongresi görkemli bir şekilde gerçekleştirilecek.