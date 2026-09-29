Son Mühür- Haftanın ilk iş gününde İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 5 ilçeyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 1 ila 5 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Aliağa’nın B. Hayrettin Paşa ve Fatih mahallelerinde 08.47-13.47 saatleri arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacak. Kesintinin 2419 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Menderes ve Gaziemir’de 3 saatlik kesinti

Menderes’in Ahmetbeyli Mahallesi’nde 07.45-11.00 saatleri arasında yaklaşık 3 saat, Gaziemir’in Hürriyet Mahallesi’nde ise 08.36-12.00 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacak.

Karabağlar ve Ödemiş’te de sular kesilecek

Karabağlar’ın Bahçelievler Mahallesi’nde 08.45-09.45 saatleri arasında yaklaşık 1 saatlik kesinti yapılacak.

Ödemiş’in Birgi Mahallesi’nde ise 08.39-10.39 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.