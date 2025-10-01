Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş’ın tahliye beklentisi üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği ihlal kararına atıfta bulunan Yıldız, Anayasa’nın 90. maddesinin uluslararası anlaşmalara uyulmasını zorunlu kıldığını hatırlattı.

“Genel af şartları yok”

CNN Türk televizyonuna konuşan Yıldız, genel af ihtimaline ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Türkiye’de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi, infazların düzenlenmesi ve eşitlik ilkesine ilişkin düzenlemelere ihtiyaç var. Bu dönemde kesin adım atılması gerekir.”

“Anayasa 90. madde orada dururken...”

Yıldız, Demirtaş davasıyla ilgili sürece doğrudan hâkim olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının anayasa ile doğrudan bağlantılı olduğudur. Anayasamızın 90. maddesi, ‘usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır’ der. Yani bu madde orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum.”

AİHM kararı ve 8 Ekim vurgusu

AİHM, 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın siyasi amaçlarla tutuklandığını belirterek hak ihlali kararı vermişti.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, son açıklamasında 8 Ekim 2025 tarihinin kritik olduğunu belirtti. Karaman, İstinaf Dairesi’nin dosyayı derhal inceleyerek Demirtaş ve diğer tutuklular hakkında tahliye kararı vermesi gerektiğini söyledi.

“Kobani dosyasında tahliye zorunludur”

Avukat Karaman, Kobani davasına ilişkin de dikkat çekici ifadeler kullandı:

“Çözüm sürecinin inandırıcılığının gereği olarak Kobani tutuklularının tahliyesi gerekli ve hatta zorunludur. MHP’nin Kobani dosyasında istinafa başvurmaması gibi, hükümetin de AİHM kararına itiraz etmemesi anlamlı olacaktır.”

Karaman ayrıca, daha önce benzer itirazların AİHM nezdinde karşılık bulmadığını hatırlatarak, “Tahliye kararı barış ve kardeşlik sürecinin inandırıcılığını da pekiştirecektir” dedi.

Siyasi ve hukuki beklentiler

MHP kanadından gelen açıklamalar, hükümetin AİHM kararına nasıl yaklaşacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 8 Ekim’de dolacak itiraz süresi, hem hukuki süreç hem de siyasetteki olası etkileri açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.