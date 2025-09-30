CHP MYK toplantısında, bugün başlayacak yeni yasama yılına ilişkin yol haritası görüşüldü. Ayrıca partinin devam eden 39. Olağan Kurultay süreci de ele alınarak, il ve ilçe örgütlerinin çalışmaları değerlendirildi.

ABD’nin Gazze Planı gündemdeydi

Toplantının en dikkat çekici gündemlerinden biri, ABD’nin Gazze’ye yönelik barış planı oldu. CHP kurmayları, bölgedeki gelişmeleri ve olası etkilerini masaya yatırdı. Özel’in, Gazze’deki insani krizin çözümüne dair partinin tavrını netleştirdiği belirtildi.

Milletvekili kampı ve Bolu mitingi

Parti kurmayları, bu hafta sonu yapılacak CHP milletvekili kampını da değerlendirdi. Kamp öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 11 Ekim Cuma günü Bolu’da miting yapacağı ifade edildi.

Kurultay tarihi Parti Meclisi’nde belirlenecek

Kurmaylardan edinilen bilgilere göre, 39. Olağan Kurultay’ın kesin tarihi gelecek hafta pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında netleşecek. İl ve ilçe kongrelerinden sonra gözler büyük kurultay tarihine çevrilmiş durumda.

Yurt dışında ilk miting Brüksel’de

CHP, yurt dışında da mitingler düzenleyecek. Bu kapsamda ilk mitingin 12 Ekim’de Brüksel’de yapılacağı öğrenildi. Parti yönetimi, Avrupa’daki seçmenlerle buluşmayı öncelikli hedef olarak belirledi.