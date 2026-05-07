Son Mühür/Selda Meşe- Sık sık tartışmalara neden olan çöp konusu hakkında konuşan AK Parti meclis üyesi Kadir Önler Cemil Tugay'ı hedef alarak "Sayın Cemil Tugay'ın Çiğli'ye duydugu nefret dilini bilmek istiyorum. Çiğli halkının kendi çoluğunun çocugunun sağlığını düşündüğünden dolayı çöple işlgili hak araması şu andaki çiğli harmandalındaki çöp alanının 30 senedir çöpünü çektik. Çöpünü başka ile götürüp çöp suyu tekrar Harmandalı'na neden geliyor? Kendisi Çiğli halkına bu nefreti nerden duyuyor. Bu su çok zararsız bir su ise daha önce görevde olduğu Karşıyaka'ya döksün o zaman.

Burda sizin başkan olarak burda bizim sınırlarımızdaysa Harmandalı'na bu izni bizim böyle bir görüntüyü görmememiz gerektiğini sizden rica ediyorum. Hala çöpü başka yere döküp te suyunu zehrini buraya dökmesini esefle kınıyorum. Cemil Tugay Çiğli'ye iki sene hizmetleri yapmadığı gibi bir tane Ataşehir Kavşağı yaptı. Bu kavşak ilçenin belediye başkanından onay alarak mı yapıldı? Öyle bir kavşak yapıldı ki tekrar Mavişehir yoluna girmek zorunda kalıyor vatandaş. Çiğli'yi projelerinde dahi yok sayan bir büyükşehir belediye başkanı. Hiçbir başkanın onay vermediği projeyi çiğliye nasıl yakıştırıyor. Seçimlerde çorba dağıtarak öğrencinin yanında olmak değil. Öğrencilerin izban durağını ne zaman yapacaksınız? Çiğli sizin yönetiminizdeki bir belediye değil mi sayın Tugay? "

"Cemil Başkan'ın Çiğli'ye bir nefreti yok"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız konuya cevap vererek "Cemil Başkanın Çiğli'ye karşı bir nefreti yok. Çöp suyuyla ilgili görüşmeler sürüyor. Büyükşehirin kararı varmı yok diye istişare halindeyiz. Cemil Başkan'ın Çiğli'ye bir nefreti yok. Ataşehir kavşağından benim de haberim yoktu. Trafik saatine göre düzenlemeye gidildiği söylendi. Biz de şu anda konunun takipçisiyiz" diye konuştu.