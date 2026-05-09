Son Mühür- Anneler Günü yaklaşmışken herkesin içi kıpır kıpır olmaya başladı bile. Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Anneler Günü öncesinde düzenlediği etkinlikle kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı. Pelikan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen Anneler Günü eğlencesinde yüzlerce kadın sanki bu anı beklercesine eğlendiler.

Stand-up sonrası eğlence

Stand-up yapan Emrah Bari sahneye çıkınca salonda kahkahalar havada uçuştu. Arkasından çalan müziklerle herkes kendini piste attı; halaylar çekildi, oyunlar oynandı, kadınlar bütün yorgunluğunu dans ederek attı.

“Bir çift mavi gözle...”

Annelerin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çeken Başkan Yıldız, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, dünyadaki tüm eli öpülesi annelerimizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Anneme, çocuklarımın değerli annesine ve kayınvalidemin en içten dileklerimle Anneler Günü’nü kutluyorum.

Bir çift mavi gözle bu topraklarda yaşamamıza vesile olan Cumhuriyetimizin kurucusu, ölümsüz lider, kadınlara dünyada birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını tanıyan, kadınları her zaman her şeyin önünde tutan Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Annemizin de ruhu şad, mekanı cennet olsun.”