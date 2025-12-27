Cumhuriyet Halk Partisi’nde Milli Savunma Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Türkiye genelinde etkili olması beklenen kötü hava koşulları öncesinde denizlerde yaşanabilecek risklere dikkat çekti. Bağcıoğlu, denizcilik faaliyetlerinde can güvenliğinin sağlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların hazırlıklarını artırması gerektiğini vurguladı.

‘Ciddi eksiklikler’ vurgusu yapıldı

Yazılı bir değerlendirme yayımlayan Bağcıoğlu, geçmiş yıllarda yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan deniz kazalarını hatırlatarak, denetim mekanizmalarından arama-kurtarma kapasitesine kadar birçok başlıkta ciddi eksiklikler bulunduğunu ifade etti. Açıklamasında, olumsuz meteorolojik şartların göz ardı edilmesinin ağır sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

CHP’li Bağcıoğlu, “İlerleyen günlerde denizde seyrüsefer faaliyetlerinin, mevsimsel şartlar nedeniyle denizcilerimizin can güvenliğini de tehdit edecek şekilde olumsuz etkilenmeye başlayacağı değerlendirilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Karadeniz Ereğli Limanı açıklarında ve Marmara Denizi’nde meydana gelen iki deniz kazasında, iç sularımızda dahi meteorolojik şartların da etkisiyle başarılı arama kurtarma faaliyetleri icra edilememiş, denizcilerimiz hayatlarını kaybetmiştir. Meydana gelen deniz kazalarına; standart altı ve kullanım ömrünü doldurmuş gemilerin faaliyete devam etmesinin, denetim eksikliğinin ve meteoroloji biliminin dikkate alınmamasının neden olduğu da aşikardır” dedi.

Denizcilik Bakanlığı çağrısı yapıldı

Bağcıoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk deniz ticaret filosuna yönelik denetim fonksiyonlarının eksiksiz yerine getirilmesine titizlikle devam edilmesi, olumsuz meteorolojik şartlardan sakınarak liman yaklaşma sularına sığınan ticaret gemilerinin karşılaşabileceği olumsuz durumlarda kurtarma faaliyetinin icra edilebilmesi için, ilgili kurumlar tarafından kritik bölgelere uygun imkan ve kabiliyetlerin konuşlandırılması dahil gerekli tedbirlerin şimdiden alınması, özellikle açık denizde can emniyeti açısından yaşanan olumsuz durumlarda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri imkânlarından faydalanılması için zaman gecikmesi olmaksızın talepte bulunulması ve koordinasyonun kurulması, her türlü faaliyette ticari kaygılardan ziyade meteoroloji biliminin ve bu kapsamda yapılan uyarıların dikkate alınması, içişleri Bakanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığının arama kurtarma görevlerindeki etkinliğini artıracak; yıllar önce gündeme gelen ancak maalesef durdurulan, deniz şartlarına uygun, çok sayıda kazazede taşıyabilecek ve uzak mesafede faaliyet yapabilecek genel maksat helikopteri tedarik projesinin süratle realize edilmesi, uzun süredir gündeme getirilen ve sürekli ihmal edilen Denizcilik Bakanlığının kurulması ve denizcilikle ilgili fonksiyonları diğer bakanlıklardan devralması, denizde can ve mal emniyetinin sağlanması açısından hayati önemi haizdir.”