TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve TV100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'ye özel açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Türk siyaseti arınma sürecine ihtiyaç duyuyor!"

Türk siyaseti hakkında konuşan Bahçeli, "Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır. Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır. Siyaset bu işin sorumlu sahasıdır. Türk siyaseti de benzer bir arınma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm partiler için geçerli. Siyasette arınmaya ve durulmaya tüm partilerin ihtiyacı vardır. Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı." dedi.

CHP eleştirisi!

Ana muhalefet partisi CHP hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar. Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna ihtiyacı fazlasıyla vardır. CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır. Zaman zaman Özgür Bey'e de söyledik. CHP'nin 4S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4S'ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya... CHP'nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye açıklaması!

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Bahçeli, "Burada siyaset üzerine düşeni yaptı. Şimdi artık sıra Meclis'te atılacak somut adımlarda. Hasta ve yaşlı hükümlüler konusu olsun, diğer konular olsun süreyi uzatmadan gerekli kanunlar çıkarılmalı. Uzadığı takdirde bu sürece karşı iç ve dış yapılar boş durmayacak. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Kimlik siyasetiyle, mezhepsel ayrışmalarla bir yere varmak mümkün değildir. Bunun kazananı yoktur.

Sancılı, kırılganlığı artıracak açıklamalardan kaçınmak esastır. Sabır ve sağduyu ile yürütülmesi gerekir. Terörsüz Türkiye süreci yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek çok boyutlu bir kırılma anıdır. PKK meselesine dar bir çerçeveden değil, tarihi bir perspektiften bakmak mecburiyetindeyiz. Terör sorunu sadece iç dinamiklerle açıklanamaz. Çevremizdeki bölgesel ve küresel oyuncuların etkisini görmeden yapılacak her analiz eksik kalacaktır.

Bu mesele çözüldüğünde sadece güvenlik alanında değil; ekonomiden diplomasiye, toplumsal huzurdan devlet kapasitesine kadar geniş bir alanda rahatlama yaşanacaktır. Süreç, TBMM çatısı altında hukuki ve demokratik adımlarla ilerlemelidir.

Terörle mücadele aynı zamanda tarihsel ve jeopolitik bir iddianın konusudur. Türkiye, Doğu ile Batı arasında denge kuran çok yönlü bir akıl geliştirmeli. Bu akıl ve irade, Türkiye’yi uzun vadede bir kutup başı haline getirecek kudrete sahiptir." ifadelerini kullandı.