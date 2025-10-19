Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk sandık başına gitti. Katılım oranının yüzde 62,83 olarak açıklandığı seçimde, kazanan isim Tufan Erhürman oldu. Tufan Erhüman'ın KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır!"

Dikkat çeken bir açıklamada bulunan Devlet Bahçeli, "KKTC’de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması, sosyal medyada çok ses getirdi.