Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk, beş yıl boyunca görev yapacak yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Ülke genelinde 777 sandıkta 218 bin 313 seçmen oy kullandı. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 18.00 itibarıyla sona erdi.

Seçimler büyük bir katılımla gerçekleşirken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, katılım oranının yüzde 62,83 olduğunu açıkladı.

Tufan Erhürman oyların yüzde 62,8’ini aldı

Resmî olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçerli oyların yüzde 62,80’ini alarak seçimin galibi oldu. Böylece KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı Erhürman oldu.

Erhürman’ın rakibi ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara hükümetinin desteğini almasına rağmen seçim yarışını kaybetti. Bu sonuç, KKTC siyasetinde dengelerin değişebileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Erhürman, saat 19.30’da yaptığı ilk açıklamasında birlik ve tarafsızlık mesajı verdi:

“An itibarıyla ben artık CTP Genel Başkanı değilim. Bu andan itibaren tüm Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanıyım. Dış politikayla ilgili sorumluluklarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”