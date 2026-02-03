Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eşi, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın, Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin Kongre’de yürütülen soruşturma kapsamında ifade vereceği bildirildi. Çiftin daha önce celbe uymayı reddetmesi nedeniyle haklarında “Kongre’ye itaatsizlik” suçlamasıyla işlem başlatılmıştı.

“İyi niyetle müzakere ediyoruz”

Bill Clinton’ın sözcüsü Angel Urena, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Clinton çiftinin Kongre komitesiyle iyi niyetli bir müzakere yürüttüğünü belirtti. Urena, Bill ve Hillary Clinton’ın Epstein soruşturması kapsamında Kongre’de ifade vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Urena açıklamasında, “Yemin altında bildiklerini daha önce anlattılar ancak bu dikkate alınmadı. Buna rağmen eski Başkan ve eski Dışişleri Bakanı ifade vermek üzere orada olacak” ifadelerini kullandı.

"Sebep suçlamalar”

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer ise Clinton çiftinin ifade vermeyi kabul etmesinin arkasında, haklarındaki “Kongre’ye itaatsizlik” suçlamalarının bulunduğunu savundu. Comer, taraflar arasında henüz bağlayıcı bir anlaşmaya varılmadığını ve yazılı bir belge bulunmadığını söyledi.

Komitenin, ifade sürecine ilişkin değerlendirmesinin Clintonların vereceği beyanlara bağlı olacağını vurgulayan Comer, ifade tarihine dair de henüz netlik olmadığını belirtti.

Daha önce celbe uymamışlardı

Bill ve Hillary Clinton, 13 Ocak’ta yaptıkları açıklamada, Epstein dosyası kapsamında kendilerine gönderilen Kongre celbine uymayacaklarını ve ifade vermeyeceklerini duyurmuştu. Bunun üzerine Denetim Komitesi, çift hakkında “Kongre’ye itaatsizlik” gerekçesiyle yasal süreç başlatmıştı.

Oylamada “itaatsizlik” kararı çıkmıştı

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nde yapılan oylamada, Bill Clinton 34’e karşı 8 oyla, Hillary Clinton ise 28’e karşı 15 oyla “mahkemeye itaatsizlik”ten suçlu bulunmuştu. Komite Başkanı Comer, Clinton çiftinin avukatları tarafından sunulan yazılı ifade ve yeminli beyan tekliflerini reddederek, her iki ismin de komite önünde yeminli ifade vermesi gerektiğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanan milyarder Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Resmi makamlar Epstein’ın intihar ettiğini açıklamıştı.

Kamuoyuna yansıyan dava dosyalarında, aralarında siyasetçi, iş insanı ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda tanınmış ismin adı geçmişti. ABD Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yapılan incelemede ise Epstein’ın iddia edildiği gibi bir “müşteri listesi” tuttuğuna dair somut bir kanıt bulunmadığı belirtilmişti.