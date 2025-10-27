Son Mühür/ Osman Günden - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlatılan “Hayırlı Günler Komşum” ve “Derdin Derdimizdir” programları İzmir genelinde hız kesmeden sürüyor. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, dört gün içinde otuz ilçede 400’den fazla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Her gün ilçe teşkilatlarımızın programlarını takip ediyor, vatandaşlarımızla birebir temas kuruyoruz.” dedi.

“Birlik olursak aşamayacağımız engel yok”

Ziyaretlerde toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Şahin, “Gördük ki birlikte olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Milletimizin gönül gücü, milli meselelerdeki duruşu ve direnci hepimizi gururlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

“İzmirliler, liderimizi Atatürk değerlerini yaşatan devlet adamı olarak görüyor”

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir halkının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye olan sevgisini vurgulayarak, “Hemşehrilerimizle liderimiz arasında güçlü bir gönül bağı var. İzmirli vatandaşlarımız, Devlet Bey’i Atatürk değerlerini yaşatan bir devlet adamı olarak görüyor. Bu güven, bizim en büyük motivasyon kaynağımız.” dedi.

“Terörsüz Türkiye hedefi İzmir’de büyük destek buldu”

Şahin, MHP’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonunun İzmir’de geniş destek gördüğünü belirterek, “İzmir, Cumhuriyet’in ve istiklalin şehridir. Devlet Bey’in bu hedefi burada büyük bir karşılık buldu. İlçe raporlarımızda da bu kararlılığı net olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz herkese ulaşmak”

Program kapsamında ev ziyaretlerinden esnaf buluşmalarına, muhtarlıklardan sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede temaslar kurulduğunu aktaran Şahin, “Amacımız herkese ulaşmak. Şu ana kadar 400’ün üzerinde ziyaret ve toplantı yaptık. KAÇEP komisyonumuz da aktif olarak sahada. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.