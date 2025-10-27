Disiplini ve sarsılmaz azmiyle öne çıkan genç sporcu Deniz Alan, kısa bir süre önce İzmir Urla’da gerçekleştirilen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) RS Feva 1. Ayak Yarışları’nda gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonluğu unvanını elde etti. Alan, RS Feva sınıfındaki bu çarpıcı başarısının yanı sıra, daha rekabetçi bir sınıf olan Laser’de de yarışarak hem beceri setini genişletiyor hem de motivasyon seviyesini sürekli yüksek tutmayı başarıyor. Genç yelkencinin bu çift sınıflı yaklaşımı, kariyerinde çok yönlü bir gelişimin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Milli takım hedefiyle çalışmalarını yoğunlaştırıyor

Parlak bir geleceğe sahip olan Deniz Alan’ın en büyük hedefi, Türk bayrağını uluslararası arenalarda dalgalandırmak ve Milli Sporcu kadrosuna girmektir. Alan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ülkesini temsil etme vizyonuyla antrenmanlarını büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.

Kulüp desteği ve eğitim hayatı dengesi

Deniz Alan, elde ettiği bu önemli zaferin ardında ailesinin koşulsuz desteğinin, okulundaki öğretmenlerinin teşvikinin ve Arkas Çeşme Yelken Kulübü’nün sağladığı nitelikli eğitim ve tesis imkanlarının bulunduğunu özellikle vurguluyor. Alan, kulübünün ona sunduğu profesyonel ortamın, ulusal düzeyde zirveye çıkmasında kritik bir rol oynadığının altını çiziyor.

Öte yandan Alan, spor kariyerini eğitim hayatıyla başarıyla birleştiriyor. Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencisi olan genç sporcu, Arkas Çeşme Yelken Kulübü’nde başladığı yelken macerasında bugüne dek yerelden ulusa, ulusaldan uluslararası düzeye kadar pek çok önemli yarışta mücadele etti. Alan’ın hem okul başarısını hem de sporcu kimliğini bir arada yürütmedeki becerisi, kendisini rol model bir öğrenci-sporcu olarak konumlandırıyor. Alan, kısa sürede yelken sporunun geleceği adına umut veren isimler arasına adını yazdırmıştır.