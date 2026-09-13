Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, partisinin Seferihisar İlçe başkanı Hatun Yurtseven’in vatandaşın da yaptığı taleple yaptığı girişimden sonuç aldığını açıkladı.

Muhammet Yılmaz: ilçe başkanımızın yaptığı girişim sonuç verdi

Seferihisar İlçe Başkanı Hatun Yurtseven’in, Akarca Plajı'nda yeşil alan işgalinin kaldırılması yönündeki talebinin Belediye tarafından olumlu karşılandığını söyleyen DEVA Partisi İzmir İl Başkan Muhammet Yılmaz, "Seferihisar İlçe Başkanımız Hatun Yurtseven’in vatandaşlarımızdan gelen talebi sahiplenerek yaptığı girişim sonuç verdi. Akarca Mahallesi’ndeki yeşil alan işgalinin kaldırılması yönündeki başvuru belediye tarafından olumlu sonuçlandırıldı" dedi.

"Her vatandaşımızı partimize bekliyoruz"

Son olarak, ilçesinde problem yaşayan her vatandaşı DEVA Partisi'ne beklediğini söyleyen Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sahada takip eden, çözüm üreten ve sonuç alan İlçe Başkanımız Hatun Yurtseven’i ve Seferihisar teşkilatımızı yürekten kutluyorum ve şunu eklemek istiyorum, şehrinde ilçesinde mahallesinde problem yaşayan her vatandaşımızı biz Deva Partisine bekliyoruz"