Son Mühür- İzmir Adliyesi, görevli personellerinden gelen acı haberle sarsıldı. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda görev yapan Zabıt Katibi Gülşah Toprak Aktürk’ün ailesiyle beraber geçirdiği trafik kazası, çalışma arkadaşlarını ve adalet camiasını derinden üzdü.

Edinilen bilgilere göre, Zabıt Katibi Gülşah Toprak Aktürk, 19 Haziran 2026 tarihinde annesinin vefat haberinin ardından Kayseri’ye gitmek için yola çıktı.

Ailesiyle birlikte ilerlerken Nevşehir'in Avanos ilçesi yakınlarında aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kazada Gülşah Toprak Aktürk, eşi ve çocukları ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen, çiftin 15 yaşındaki çocukları Arca Balm Aktürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan bu kaybın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı resmi bir açıklama yayımladı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Zabıt Katibimiz Gülşah TOPRAK AKTÜRK’ün 19/06/2026 tarihinde Kayseri’de vefat eden annesinin cenazesine katılmak üzere çıktıkları yolda Nevşehir Avanos mevkiinde aracın kontrolden çıkması sonucu geçirdiği kazada araçta bulunan Zabıt Katibimiz, eşi, 8 yaşındaki oğulları ile 15 yaşındaki kızlarının yaralandığını, 15 yaşındaki Arca Balm Aktürk’ün Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiğini ve eşinin ise bu kazada ağır yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşanan bu elim kazadaki acı kaybımız için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, Zabıt Katibimiz Gülşah Toprak Aktürk'e, kederli ailesine ve Adalet Teşkilatımıza başsağlığı, yaralanan aile fertlerine acil şifalar dileriz. BAŞIMIZ SAĞOLSUN."