Son Mühür/ Merve Turan - Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanlığı, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkan ve yöneticileri ile belediye meclis üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda yeni yılda yürütülecek çalışmalar, teşkilat faaliyetleri ve yol haritası ele alındı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Veysel Şahin, liderlik vizyonu doğrultusunda Terörsüz Türkiye hedefinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, Türkiye’nin birlik ve bütünlük içinde Türk Yüzyılı hedeflerine ilerlediğini belirtti. Şahin, İzmir’in bu süreçte en güçlü siyasi merkezlerden biri olacağını dile getirdi.

Ankara programı masaya yatırıldı

Toplantıda, MHP İzmir İl Başkanlığının 6 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek TBMM Grup Toplantısına katılımı da değerlendirildi. İl yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkan ve yöneticileri ile belediye meclis üyelerinin Ankara programına katılacağını belirten Şahin, ziyaretin teşkilat açısından anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Şahin, grup toplantısında liderin hitabının dinleneceğini, parti çalışmaları ve Meclis faaliyetlerine ilişkin bilgi alınacağını, Genel Merkez ziyaretinin de programda yer aldığını kaydetti. Ankara ziyaretine katılımın yüksek olduğunu vurgulayan Şahin, disiplinli bir organizasyon hedeflediklerini ifade etti.

Teşkilata teşekkür

İstişare toplantısında teşkilat çalışmalarını değerlendiren Şahin, yürütülen faaliyetleri takdirle karşıladığını belirtti. İl yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkan ve yöneticileri ile belediye meclis üyelerine emekleri için teşekkür eden Şahin, çalışmaların aynı disiplin ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.

“Terörsüz Türkiye, kucaklaşan İzmir”

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda İzmir genelinde yoğun faaliyet yürütüldüğünü belirten Şahin, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla temasların sürdüğünü söyledi. Yapılan görüşmelerde ortak inanç ve hedeflerde buluşulduğunu ifade eden Şahin, toplumsal birlik vurgusu yaptı.

“Hayırlı Günler Komşum” programı sürüyor

Şahin, “Hayırlı Günler Komşum” ve “Derdin Derdimiz” programları kapsamında İzmir’in 30 ilçesinde yürütülen saha çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. Vatandaşla birebir temasın siyasi çalışmaların temelini oluşturduğunu vurgulayan Şahin, halkla iç içe yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.