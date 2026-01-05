Menderes 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık firma çalışanı A.H.M. duruşmada hazır bulunmadı. Duruşmada, hayatını kaybeden Ebrar Aktaş’ın annesi Songül Lök, taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve dernek avukatları yer aldı.

Sanıklar suçlamaları reddetti

İddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık E.G., olay öncesinde kız çocuğunu uyardığını savundu. İlk koltukta herhangi bir sorun yaşanmadığını, ikinci koltuk indirilirken ani bir rüzgarla koltuğun kaydığını öne süren E.G., koltuk düşerken çocuğun orada bulunmadığını, olayın kasıtlı olmadığını belirtti.

Tutuklu sanık M.G. ise asansör çevresindekileri defalarca uyardığını iddia ederek, koltuğun düşeceğini fark ettiklerinde müdahale etmeye çalıştığını ancak yetişemediğini söyledi. Kastının bulunmadığını ifade eden M.G., ilk müdahaleyi yaptıklarını ve ambulans çağırdıklarını dile getirdi.

Anne: “Hiçbir koruma yoktu”

Duruşmaya kızının oyuncak bebeğiyle katılan anne Songül Lök, sanıkların iddialarını reddetti. Kızının olay sırasında evde telefonla oyun oynadığını belirten Lök, kimsenin kendisini uyarmadığını, asansör çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmadığını söyledi. Olay anında yalnızca bir ses duyduğunu ve ardından kızının adının bağırıldığını ifade eden Lök, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Tanık ve savcının talepleri

Tanık F.Y., taşıma firması çalışanlarının daha önce güvenlik konusunda uyarıldığını, ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını öne sürdü. Cumhuriyet savcısı, olay yerinde keşif yapılmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme, tutukluluğun devamına, olay yerinde keşif yapılmasına ve duruşmaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 20 Eylül 2025’te Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak’ta meydana geldi. Taşınma sırasında kurulan nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş, kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede 3 sanık hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.