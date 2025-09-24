Son Mühür/Merve Turan- MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, terörsüz Türkiye ile ilgili bilgi verdi.

Asırlık birlik sonsuz kardeşlik...

"Bu dönemde odaklandığımız iş, ayrıntılardan ziyade terörsüz Türkiye... Terörsüz Türkiye'ye hep birlikte ulaşıp, bölgemizde güçlü devlet, 2053'de de küresel güç olması gerekiyor. Amacımız, arzumuz, isteğimiz budur. İnşallah bunu da başaracağız.

Gündelik problemler halledilir. Ama Türkiye'nin mutlaka mazlumlar için, dünyanın refahı, faydası, insanlık için küresel güç olması gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışacağız, bir olacağız, birlik olacağız, kucaklaşacağız..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 81 ilde, 9 illik bölümler halinde organize edilen, Terörsüz Türkiye Sürecinde Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmalarının yedincisi Denizli'de yapıldı.

Asırlık Birlik ve Sonsuz Kardeşlik temasıyla İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, İsparta, Antalya illerini kapsayan bu toplantı ile ilgili Başkan Veysel Şahin, "Terörsüz Türkiye için bir araya geldik. Asırlık Birlik ve Sonsuz Kardeşlik teması ile gerçekleşen toplantıga biz de İzmir olarak kalabalık bir heyete katıldık. Terörsüz Türkiye'yi yüksek sesle duyurduk. Her tarafa duyurmak içinde çalışıyoruz" dedi.

Bahçeli Bilge lider olarak Terörsüz Türkiye dedi...

Bize tam, 'Siz kanla besleniyorsunuz' , 'kafatasçısınız', 'faşistsiniz' diyenlere inat geçen yıl 7 Ekim'de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında, bin yıldır birlikte yaşayıp, kız alıp verdiğimiz insanlarla, elli yıldır süren kavganın sona erdirilmesinin gerektiğini ifade eden bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı millet tam anlamadı 'ne oluyor?' diye düşündü. Denizli toplantısında STK başkanları üyeleriyle katıldık.

Özellikle Güneydoğu derneklerinin bize olan tepkilerini, arzularını, isteklerini, hadiseyi ne kadar bekleyip özlediklerini gördük çok mutlu olduk. Ülke Terörsüz Türkiye kavramını çok iyi karşıladık. 50 yıldır süren bu kavgayı yaptıranların kim olduğunu biliyoruz. İran, İsrail, ABD, Yunanistan, İngiltere, Fransa faydalanıyor.

Biz zarar görüyoruz. Kimle kavga ediyoruz? Biz aynı mahallede aynı apartmanda yaşadığımız bin yıllık dostlarımız, akrabalarımızla kavga ediyoruz. Amerika, Rusya ile barışıyor. Amerika Hamas ile buluşuyor. İsrail, İbrahimi anlaşmaları ile Araplarla buluşuyor.

Ama bize diyorlar ki 'sakın Kürtlerle bir araya gelmeyin barışmayın' diyorlar. Bu ülke bu vatan benim diyen her Kürt ile kucaklaşıyoruz. Bunu Devlet Bahçeli söylediği için millet kabul etti. Başkası söylese bu kadar başarılı olmazdı. Toplum kabul etmezdi. Devlet Bahçeli son 30 yılda Ülkemizin yarınlarına ne söyleneceğini bilen Bilge liderdir. Bu kucaklaşma yıl sonuna kadar tamamlanacağına inanıyoruz."

Dış politikamıza yön verdi...

Şahin, Bahçeli'nin, Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında söylediği Rusya, Çin Türkiye ittifakı sözünün çok önemli olduğunu belirtti.

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Bilge Lider olduğunu gösteriyor. Özel'in Safa yatmış yorumu çok yanlış olmuş. Ayıp etmiş. Cumhurbaşkanımızın çok önemli görüşmeler yapmak için ABD'de olduğu zaman, Türkiye'nin aleyhine bir söz söylememesi gerekir.

Genel Başkanımızın sözü çok doğru... Türkiye kimseye muhtaç değil, Büyük bir devletiz. Bölgemizde fikri, oluru alınmadan bir şey yapılamaz. Alternatifimiz çok. Biz olmadan kimse oyun kuramaz. Genel Başkanımız, dış politikamıza çok avantaj sağlayacak bir söz söyledi."