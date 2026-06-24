Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası Haziran ayı meclis toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’ın öncülüğünde İZTO’da gerçekleşti. Toplantıda başta dünya ekonomisi, ülke ekonomisi olmak üzere kent ekonomisine dair önemli konu başlıkları değerlendirildi.

Mahmut Özgener: İzmir, turizmde hak ettiği payı alamıyor

Geçtiğimiz haftalarda kent kamuoyunda epeyce tartışılan Çeşme Projesi ile ilgili meclis toplantısında açıklamalarda bulunan ve projeye sahip çıkılması gerektiğini savunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Kentimizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inandığımız Çeşme Projesi ile ilgili baknaımız ile Ankara’da bir araya geldik. Sayın Bakanımız ile görüş ve projelerimizi paylaştık. Projenin çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla ve katılımcı bir süreçle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İzmir’deki tüm paydaşların hem fikir olduğu en önemli konulardan biri kentimizin turizmden hak ettiği payı alamamasıdır. İzmir’in sahip olduğu potansiyeli henüz tam anlamıyla resmi rakamlarda net olarak görmekteyiz. Ülkemiz 2025 yılında 63 milyon 917 bin ziyaretçiyi ağırladı, aynı dönemde Antalya 16 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, İzmir’de bu rakam 1 milyonda kaldı. Başka bir bakışla Antalya, İzmir’in 10 katı turist ağırlamış oldu.

Birbirlerine bu kadar benzerken, turizm anlamında İzmir’in neden bu kadar geride kaldığı sorusuna hep birlikte odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede Çeşme Projesi’nin turizm gelirini 12 aya yayabilmesi açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Bu anlayıştan hareketle projenin başarılıyla gerçekleşmesinin tek yolunun projeye sahip çıkılması gerektiğini söylemek istiyorum. Çeşme Projesi’nin, kente faydalı bir çalışma olması için elimden geleni yapacağım. İzmir’i ileriye taşıyacak olan yaklaşım yalnızca eleştirmekle yetinmek olmamalıdır. Projeye yönelik eleştirilere saygımız sonsuz. Eleştirenlere şunu sormak istiyorum: Kentimize, turizmi 12 aya yayacak proje alternatifiniz var mıdır?” şeklinde konuştu.

“İş dünyası ve yatırımcılar öngörülebilir bir ortamda orta ve uzun vadeli kararlar almak istemektedir”

Öte yandan, meclis toplantısında enflasyon rakamlarıyla ilgili de konuşan Başkan Özgener, büyümeden gelen sinyallerin olumlu olmadığını belirterek, “Enflasyonun beklenenden daha yüksek seyrederek hem ABD’de, hem de Avrupa’da yüzden 3’ün altında kalması önemli beklentileri gün yüzüne çıkarmıştır.

Avrupa Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz oranlarında sınırlı ayarlamalara gidebileceği öngörülüyor. Mayıs ayına kadar açıklanan enflasyon verileri temel risk faktörlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Mayıs ayında tüfe yıllık 32.61 olarak gerçekleşmiştir. Gıda fiyatlarına baktığınızda yaz aylarında daha olumlu bir gelişme bekliyoruz. Uzun zamandır enflasyonu yukarı çeken hizmet fiyatlarında gerileme söz konusudur.

Enflasyon şu ana kadar yüksek kalırken, büyümeden gelen sinyaller de maalesef pek olumlu değil. Tarımda ise yüzde 4.6’lık büyüme ile baz etkisi kaynaklı bir iyileşmenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bir diğer deyişle şirketlerin satış gelirleri artıyor gözükse de, gerçek anlamda reel bir küçülme olduğunu analiz ediyoruz. Bu varsayımlar altında 2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 30 seviyesine yükselmiştir. Hiç kuşkusuz beklentileri yöneten en önemli araçlar para ve maliyettir. İş dünyası ve yatırımcılar öngörülebilir bir ortamda orta ve uzun vadeli kararlar almak istemektedir. Bu kapsamda güven arttırıcı önlemlerin alınması gerekmektedir” dedi.

“Orta Doğu’da yaşayan her gerilim yatırımdan, ticarete kadar her alanı etkiliyor”

Son olarak, İran ile ABD arasındaki müzakere gelişmelerinin iş dünyası tarafından olumlu karşılandığını aktaran İZTO Başkanı Mahmut Özgener, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Haziran ayında en önemli gündemlerden bir İsviçre’de gerçekleştirilen İran-ABD görüşmeleri oldu. Teknik görüşmeler için bir yol hazırlanması kamuoyunda olumlu karşılandı. Bizler de diplomatik sonuç arayışlarını temenni ediyoruz.

Çünkü Orta Doğu’da yaşayan her gerilim yatırımdan, ticarete kadar her alanı etkiliyor. Bu olayların ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandığı gözlenirken, enflasyon görünümü tarafından yaşanan süreç olumlu değerlendirildi. Bununla birlikte müzakerelerin sonucunda güven ortamının yeniden tesis edileceğini zaman alacağı tahmin ediliyor. Öncelikle küresel ekonomiye yönelik beklentilerde 2026’yı ve 2027’deki olası gelişmeleri iyi bir şekilde not etmek gerekiyor”