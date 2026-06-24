Ege Bölgesi Sanayi Odası'nca (EBSO) sürdürülebilir üretimi teşvik etmek için gerçekleştirilen "EBSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri" sahiplerine ulaştı.

Sanayide yeşil dönüşüm!

EBSO Meclis Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde iş dünyası temsilcileri, kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarının yöneticileri buluştu. Törende açıklamalarda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, iklim değişikliği ve çevresel risklerin tüm dünya için ortak bir sorumluluk alanı olduğunu ifade etti.

Avrupa yeşil mutabakatı süreci!

Ender Yorgancılar, Avrupa Birliği’nin düşük karbonlu ekonomi hedefleri çerçevesinde dizayn edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinin Türk sanayisi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Bu çerçevede geri dönüşüm uygulamalarının artırılması, enerji ve kaynak verimliliğinin yükseltilmesi, karbon emisyonlarının hesaplanması ve azaltılması ile ilgili çalışmaların öncelikli hale geldiğini ifade eden Yorgancılar, sanayi kuruluşlarının küresel ölçekte yerlerine sahip çıkabilmeleri için dönüşüm süreçlerini hızlandırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Altı kategoride ödül!

EBSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri çerçevesinde firmalar; atık yönetimi, su yönetimi, enerji yönetimi, emisyon yönetimi ve sosyal sorumluluk olmak üzere beş ana kategoride değerlendirmeye alındı. Ayrıca jüri tarafından belirlenen özel ödül de sahiplerine verildi.