Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin "Terörsüz Türkiye" idealine yönelik sergilediği güçlü iradeyi kamuoyuyla paylaştı. Şahin’in daveti üzerine geçtiğimiz hafta başkent Ankara’ya giden İzmirli hemşehri dernekleri ve federasyon temsilcilerinden oluşan geniş kapsamlı heyet, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek stratejik öneme sahip konularda istişarelerde bulundu. Ziyaretin odak noktasını, Türkiye’nin terör prangasından tamamen kurtulması ve toplumsal huzurun kalıcı hale getirilmesi projeksiyonu oluşturdu.

"Birlik yürüyüşünün meşalesi İzmir’den yanmıştır"

Ankara temaslarını değerlendiren İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir’in bu tarihi süreçte üstlendiği öncü role dikkat çekti. "Milli birlik yürüyüşünün ilk somut yansımalarının İzmir’de filizlendiğini büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz." diyen Şahin, İzmir’in sivil toplum dinamiklerinin bu sürece amasız ve fakatsız destek verdiğini vurguladı. Şahin, İzmir’den yükselen bu dayanışma ruhunun dalga dalga tüm Anadolu’ya yayılacağına inandığını belirterek, başlatılan bu yürüyüşün Türkiye’nin geleceği için hayırlı ve müjdeli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

"Ortadoğu’daki kaos karşısında tek çare kucaklaşmak"

Bölgesel gelişmelere ve Ortadoğu’da yaşanan istikrarsızlıklara da değinen Veysel Şahin, Türkiye’nin iç cephesini sağlam tutmasının hayati önem taşıdığını hatırlattı. Küresel güç merkezlerinin bölgeyi yeniden dizayn etmeye çalıştığı bir dönemde kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin zorunluluk olduğunu anlatan Şahin, kucaklaşmaktan ve bir arada durmaktan başka bir seçeneğin olmadığını dile getirdi. Şahin, devletin bekası ve milletin selameti için ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" vizyonunun, bölgesel tehditlere karşı en güçlü kalkan olacağını sözlerine ekledi.

STK temsilcilerinden Devlet Bahçeli’ye "Devlet aklı" teşekkürü

Ziyarete katılan İzmirli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, görüşme sonrası yayınladıkları ortak bildiride MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sergilediği tutuma tam destek verdiklerini ilan etti. Bahçeli’nin devlet aklına dayalı, derinlikli ve kararlı duruşunun kendilerinde büyük bir güven uyandırdığını belirten temsilciler, şu ortak görüşü paylaştı: "Sayın Genel Başkanımızın terörle mücadelede tavizsiz bir irade beyan etmesi ve milli bir gelecek inşası yolundaki net duruşu, milletimizin yarınları adına paha biçilemez bir değerdedir. Toplumsal huzuru ve milli bütünlüğü merkeze alan bu tarihi yaklaşımı, ülkemiz için üstlenilmiş onurlu bir sorumluluk olarak görüyor ve sonuna kadar destekliyoruz."