Olay, 29 Aralık 2025 günü saat 16.30 sıralarında İZBAN Çiğli İstasyonu’nda meydana geldi. Treni bekleyen Hamit Öğretim aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Aynı peronda bulunan bir sağlık çalışanı, Öğretim’in nabzının atmadığını fark ederek istasyonda bulunan otomatik eksternal defibrilatör (OED) ile ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öğretim’in yapılan anjiyosunda kalp damarlarında ciddi tıkanıklıklar saptandı.

Beş damara baypas yapıldı

Prof. Dr. İlker Gül ve Dr. Öğr. Üyesi Ecem Gürses tarafından yapılan tetkiklerin ardından Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Şahin Bozok ve ekibi tarafından acil koroner baypas operasyonu gerçekleştirildi. Ameliyatta Öğretim’in tıkalı beş kalp damarı değiştirildi. Tedavi sürecinin ardından 73 yaşındaki hasta 16 gün sonra taburcu edildi.

“En kritik nokta ilk müdahale”

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Şahin Bozok, olayda en önemli unsurun doğru ve hızlı ilk yardım olduğunu vurguladı. Bozok, kalbin durmasına neden olan tablonun ileri derecede damar tıkanıklığı olduğunu belirterek, defibrilatör cihazının doğru kullanılması ve kalp masajının zamanında uygulanmasının hastayı hayata döndürdüğünü ifade etti.

“Şok cihazlarının yaygınlaşması hayat kurtarıyor”

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Çalışkan ise istasyonda yapılan müdahalenin hastanın hayatta kalmasında belirleyici rol oynadığını söyledi. Çalışkan, Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarıyla şok cihazlarının toplu alanlarda yaygınlaştırıldığını belirterek, doğru göğüs kompresyonları ve erken şok uygulamasının yaşam zincirinin en kritik halkası olduğunu kaydetti.

Hastadan teşekkür mesajı

Daha önce kalp rahatsızlığı yaşamadığını belirten iki çocuk ve üç torun sahibi Hamit Öğretim, kendisine müdahale eden sağlık çalışanına ve tedavi sürecinde görev alan hekimlere teşekkür etti. O anları daha sonra güvenlik kamerası görüntülerinden izlediğini belirten Öğretim, yaşadıklarının kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi.

“Takibi sürecek, risk faktörleri hayati”

Prof. Dr. Bozok, ameliyat sonrası sürecin de en az operasyon kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, hastanın sigara, tansiyon, kolesterol ve şeker değerlerine özen göstermesi gerektiğini vurguladı. Öğretim’in düzenli kontrollerle takip altına alındığı bildirildi.