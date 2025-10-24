Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, 30 ilçede “Hayırlı Günler Komşum” ve “Derdin Derdimizdir” programlarını başlattı. Partiden yapılan açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda yürütülecek programlar kapsamında komşular, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve esnaf ziyaretlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Halkla doğrudan temas hedefleniyor

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, uygulamanın temel amacının toplumu oluşturan tüm kesimlerle birebir iletişim kurmak olduğunu vurguladı. Şahin, “Bizim siyaset anlayışımızın temeli halkın içinde olmaktır. Önceliğimiz vatandaşlarımızın sorunlarını anlamak, dilek ve taleplerine yanıt bulmaktır. Ülkemizin gündemi sadece siyasi meselelerden ibaret değildir; toplumsal ve ekonomik sorunları da önemsiyor, bu alanlarda görüş alışverişi için bir araya gelmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

MHP’nin halkla bütünleşme adımı

Parti yetkilileri, söz konusu programların halkla doğrudan temas kurma ve toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerini yerinde gözlemleme imkânı sağlayacağını belirtti. Etkinliklerin, partinin “halkın içinde siyaset” anlayışını güçlendirmesi hedefleniyor.