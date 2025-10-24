Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçak tütün ürünleriyle ilgili gelen ihbar üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheli B.B.’ye ait olduğu belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada cephaneliği andıran miktarda kaçak ve yasadışı ürün ele geçirdi.

Evde çok sayıda kaçak ürün bulundu

Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 82 bin 500 doldurulmuş makaron, 16 kilogram nargile tütünü, 10 elektronik sigara ve 40 kilo kıyılmış tütün bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, kaçak tütün ve uyuşturucu maddelerin satışa hazır halde paketlendiği öğrenildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sırasında evde bulunan B.B. isimli şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Zanlının, yasa dışı ürünlerin ticaretini yaptığı iddia edildi.