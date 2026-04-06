Parti içinde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin başladığına işaret eden bu hamle, son dönemde yaşanan iç gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde dikkat çeken bir tablo ortaya koyuyor. Kararı kamuoyuyla paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, feshin parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, yine tüzüğün 34. maddesi çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Peki MHP İstanbul teşkilatını neden feshetti ve arka planda neler yaşandı?

MHP İstanbul fesih kararının arka planı

MHP İstanbul teşkilatı feshi, partide son haftalarda yaşanan hareketli sürecin en somut yansıması olarak değerlendiriliyor. Özellikle 27 Mart tarihinde İzzet Ulvi Yönter'in Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesi, bu kararın zeminini hazırlayan gelişmeler arasında gösteriliyor. Yönter istifasında kısa ve net bir ifade kullanarak gördüğü lüzum üzerine görevden ayrıldığını bildirmişti.

İstifanın öncesinde ise Yönter'in sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yaptığı görülmüştü. Parti içindeki bazı isimlere yönelik sert mesajlar veren Yönter, "sızan ajan" ifadesiyle kamuoyunun dikkatini çekmiş ve kulislerde yoğun tartışmalara neden olmuştu. Yönter'in bir diğer paylaşımında ise "hesaplaşma sayfası açıldı" ifadesi yer almıştı. Bu mesajlar, istifa süreciyle bir arada okunduğunda parti içi gerginliğin boyutlarına dair ciddi soru işaretleri doğurmuştu.

Devlet Bahçeli'den istifaya ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in ayrılığının ardından herhangi bir iç kriz veya küskünlük iddiasını kesinlikle reddetmişti. Bahçeli, Yönter'in partiye çok değerli katkılar sunduğunu vurgulayarak, istifanın akademik kariyer çalışmalarına ağırlık verme isteğinden kaynaklandığını açıklamıştı.

Ancak İstanbul teşkilatının topyekûn feshedilmesi, partide yaşanan sürecin yalnızca bireysel bir ayrılıkla sınırlı kalmadığını gösteriyor. MHP'nin Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da il ve ilçe düzeyinde tüm yapısını sıfırdan kurma kararı, önümüzdeki dönemde partinin organizasyon stratejisini doğrudan etkileyecek kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

MHP İstanbul'da yeni dönem nasıl şekillenecek?

Fesih kararının ardından MHP'nin İstanbul'da yeni teşkilat yapılanmasını ne zaman ve nasıl tamamlayacağı merak konusu. 39 ilçenin tamamında görev yapan yöneticilerin değişmesi, partinin İstanbul'daki taban çalışmalarını kısa vadede etkileyecek bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Siyasi çevreler, bu kapsamlı hamlenin seçim süreçleri öncesinde partinin İstanbul stratejisini yeniden şekillendirme amacı taşıdığını değerlendiriyor.