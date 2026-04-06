Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) İstanbul teşkilatına yönelik kapsamlı bir değişim kararı alındı. Parti yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı ile birlikte 39 ilçe teşkilatının görevine son verildiğini açıklamıştı. Fesih kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz’ın atandığı duyuruldu.

Fesih kararı resmen duyuruldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul teşkilatına yönelik alınan kararı kamuoyuyla paylaştı. Yalçın açıklamasında, “Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı, parti tüzüğünün 52 ve 54’üncü maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde, yine tüzüğün 34’üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni İl Başkanı Volkan Yılmaz

Fesih kararının ardından gözler yeni il başkanının kim olacağına çevrilirken, kısa süre sonra ikinci bir açıklama yapıldı. Yalçın, İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz’ın atandığını belirterek, kararın parti tüzüğüne uygun şekilde alındığını ve kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu bildirdi.

Görevden alınan isimden açıklama

Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Sertel Selim de karara ilişkin ilk değerlendirmesinde, görev süresinin sona erdiğini belirtti. Selim, yaptığı açıklamada, parti lideri Devlet Bahçeli’ye bağlılık vurgusu yaparak, verilen görevin bugün itibarıyla tamamlandığını ifade etti.

Sürecin arka planında ne var?

Partide yaşanan bu gelişmeler, kısa süre önce MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından dikkat çekti. Yönter, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurmuştu.

İstifa öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar ise kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Söz konusu paylaşımlarda parti içine yönelik sert ifadeler yer almıştı.