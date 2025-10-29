Son Mühür- Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun bahis hesabı açtığı iddiası, futbol camiasında gündem oldu. Hakemlerin bahis oynadığı yönündeki skandalın ardından sosyal medyada yoğun şekilde tartışılan konu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri tarafından masaya yatırıldı.

TFF’de önemli görüşme

Sözcü’nün haberine göre, Ferhat Gündoğdu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Başkanvekilleri Fuat Göktaş ve Mecnun Otyakmaz’a hesapla ilgili açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, hesabı 2008–2012 yılları arasında yalnızca maçları takip etmek amacıyla kullandığını belirtti.

Hesap aktif değil

Toplantıda Gündoğdu, söz konusu bahis hesabının varlığını kabul etti, ancak hesabın güncel olarak aktif olmadığını ve bahis faaliyetinde bulunmadığını vurguladı. Başkan, hesabın sadece geçmiş dönemlerde maçları analiz etmek ve takip etmek amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Diğer MHK üyelerinin durumu

Haberde, MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Sebahattin Şahin’in de bir bahis hesabına sahip olduğu, MHK üyesi İbrahim Çınar’ın ise 1. derece akrabasının hesabını kullandığının tespit edildiği ileri sürüldü. Konu, hakemlerin bahisle ilişkisi bağlamında MHK içinde dikkatle inceleniyor.