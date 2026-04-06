Son Mühür- Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yıllardır çözüm bekleyen hak sahipleri, seslerini duyurmak için bir kez daha bir araya geldi. 3. ve 4. etap hak sahipleri adına açıklama yapan Platform Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ve CHP Genel Merkezi’ne yönelik sert eleştirilerde bulunarak, 15 yıllık mağduriyetin artık son bulmasını istedi.

Eray Uslu: "Özgür Özel Uzunderelilere arkasını döndü"

Türkiye gündeminde 15 yıldır adeta kördüğüme dönen Uzundere kentsel dönüşüm süreci, CHP bünyesinde iki genel başkan ve üç büyükşehir belediye başkanı değişmesine rağmen hala tamamlanamadı. Platform Sözcüsü Eray Uslu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir ziyaretinde gerçekleştirdiği açılışlara rağmen Uzundere halkıyla bir araya gelmemesini "anlamlandırılamaz bir sırt çevirme" olarak nitelendirdi. Uslu, "Bizler Uzundereliler olarak Sayın Özgür Özel’in partisinin prestij projesine sahip çıkmasını, mağdur seçmenleriyle buluşup bu işin sahipsiz olmadığını göstermesini beklerdik. Ancak ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ne de Genel Başkan Özgür Özel, Uzundere’yi ağzına almadan şehirden ayrıldı," diyerek tepkisini dile getirdi.

"Neden 1,5 yıl beklediniz?" sorusu Cemil Tugay’a yöneltildi

Uzundere’de yıllardır çekilen eziyetin artık tahammül sınırlarını aştığını belirten Eray Uslu, projenin kangrenleşen 3. ve 4. etaplarının önceki dönem belediye başkanı Tunç Soyer’in hazırladığı planlar üzerinden devam ettirildiğine dikkat çekti. Başkan Cemil Tugay’a doğrudan seslenen Uslu, "Eğer önceki dönemin projeleri üzerinden yürünecekse, neden 1,5 yıl boyunca beklediniz ve bizleri daha fazla mağdur ettiniz?" sorusunu sordu. Projelerin kaldığı yerden tekrar işleme alınmasının bir zaman kaybı olduğunu vurgulayan Uslu, bu gecikmenin hak sahipleri üzerindeki yükünün ağırlaştığını ifade etti.

Tunç Soyer’e vefa ve özgürlük vurgusu

Açıklamasında eski başkan Tunç Soyer’e de değinen Eray Uslu, Soyer’in kentsel dönüşüm için gövdesini taşın altına koyduğunu hatırlattı. Soyer’in İzmirliler için verdiği mücadelenin ardından bugün cezaevinde bulunmasından büyük üzüntü duyduklarını belirten Uslu, "Bu işe emek veren Tunç Soyer’in özgürlüğünden mahrum kalması bizleri derinden yaralıyor. Uzundereliler olarak hem başkanımızın özgürlüğüne kavuşmasını hem de artık kendi dairelerimize geçmeyi en büyük arzumuz olarak görüyoruz," dedi.

"Belediyenin ensesinde bir nefes olmaya devam edeceğiz"

Her ne kadar 3. ve 4. etap çalışmalarının yeniden başlamış olması olumlu bir gelişme olarak görülse de, platform sözcüsü Eray Uslu net bir takvim talep etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan acil olarak temel atma töreni için kesin bir tarih verilmesini ve projenin başlangıç-bitiş takviminin kamuoyuyla şeffafça paylaşılmasını istediklerini belirtti. Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Uslu, "Son anahtar teslim edilene kadar bu işin takipçisiyiz. Hakkımızı alana kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ensesinde bir nefes olmaya devam edeceğiz," diyerek kararlılık mesajı verdi.