ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran da ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini artırıyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde ülkenin doğusuna en az 11 balistik füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, “Engellenen bazı füzelerin enkazı enerji tesislerinin yakınına düştü. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

"Bahreyn’de alarm verildi: Sirenler çalıyor"

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin devreye girdiğini açıkladı. Yetkililer, vatandaşlara ve bölgede bulunanlara paniğe kapılmamaları ve en yakın güvenli alanlara yönelmeleri çağrısında bulundu.

"BAE’de hava savunma sistemi devreye girdi"

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA tehditlerine karşı devreye girdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Ülke genelinde duyulan patlama sesleri, düşman füzeleri ve İHA’larının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlardan kaynaklanmaktadır” denildi.

Körfez ülkelerine yönelik son saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.