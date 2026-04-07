İran’dan İsrail’e yeni bir misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yaklaşık 12 saatlik aranın ardından İran tarafından füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının İsrail’in güneyindeki Beerşaba ve çevresini hedef aldığı, bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

IDF’nin Tahran yönetimine ait hedeflere yönelik yeni operasyon dalgasını tamamladığını duyurmasının hemen ardından saldırının gerçekleşmesi dikkat çekti.